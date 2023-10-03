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«Коммунальщик» выиграл у «Дончанки» со счётом 2:0

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Во втором матче в Волгодонске, который прошёл 30 сентября, алтайские хоккеистки взяли реванш у хозяек стадиона за поражение в первой игре.

Счёт в самом начале встречи открыла Юлия Скутель. А окончательный результат установила Анастасия Мирошникова.

Другие результаты дня:

СПБ УОР-2 – Динамо Электросталь – 1:4

Свердловская область – Восток – 1:2

Следующие матчи «Коммунальщик» проведет 5−6 октября в Казани против местной команды «Ак Барс Динамо».

1 Динамо-Электросталь (Московская область) 22 20 0 0 2 124-20 60
2 Ак Барс – Динамо (Казань) 22 20 0 0 0 109-18 60
3 Восток (Москва) 24 12 1 1 10 48-63 39
4 Коммунальщик (Барнаул) 22 8 2 2 10 31-49 30
5 Дончанка (Волгодонск) 20 5 0 2 13 17-65 17
6 Сборная Свердловской обл. (Екатеринбург) 22 4 2 1 15 19-67 15
7 СПб УОР-2 (Санкт-Петербург) 22 3 2 0 17 16-72 13

Взято отсюда

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