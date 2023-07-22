Конькобежцы летом пыхтят. Скороходы Алтайского края заканчивают подготовку на земле и скоро выйдут на лёд (фото)

Сильнейший спринтер России в конькобежном спорте, лучший спортсмен Алтайского края по итогам 2022 года Виктор Муштаков в группе главного тренера сборной страны Дмитрия Дорофеева два дня назад завершил очередной учебно-тренировочный сбор. Для спортсменов спринтерской группы он проходил с 11 по 19 июля в Коломне.

Как сообщает официальный сайт конькобежного центра, спортсмены выполняли прыжковые и силовые тренировки, тестирование на велосипеде и силовое тестирование со штангой. До этого Виктор Муштаков в составе сборной России находился на высокогорных сборах в Красной поляне (Сочи), а после Коломны спортсмены отправятся в Белоруссию.

– В Минске у нас короткий ледовый сбор – до 30 июля. Чтобы, так сказать, втянуться, привыкнуть к новому инвентарю, ко льду, – рассказал Виктор в коротком интервью «Алтайскому спорту». — Затем мы вернёмся опять в Коломну, уже будем переходить к нагрузке и работе на льду. В Коломне обещают залить лед с 16 августа.

Между тем алтайские тренеры Виктора Муштакова – Аркадий Конюхов и Елена Комаровская, а кроме них Евгения Черданцева находятся с воспитанниками краевой СШОР «Клевченя» в Горном Алтае. Аркадий Александрович со старшими – на Семинском перевале, Елена Николаевна и Евгения Аркадьевна с младшими юношами (12−13 лет) и средними юношами (14−15 лет) – в Онгудае. Занимаются велосипедной и специальной физической подготовкой.

Конькобежцы спортшколы «Клевченя» на сборах на Семинском перевале. Фото: СШОР «Клевченя»

У группы Конюхова из шести человек трехнедельные сборы завершатся 29 июля, а у групп Комаровской и Черданцевой, в которых в общей сложности 15 человек, двухнедельные сборы финишируют 30 июля. После чего все ведущие алтайские конькобежцы отправятся на сборы в Челябинск, где будут тренироваться на искусственном льду крытого катка.

Самые маленькие воспитанники СШОР «Клевченя» – 8−10 лет – сейчас в спортивном лагере барнаульского санатория «Кристалл». Они готовятся к зимнему сезону под началом тренера Елены Фёдоровны Писаренко.