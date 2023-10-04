Королева художественной гимнастики Евгения Канаева дала мастер-класс в Барнауле

Двукратная олимпийская чемпионка, 17-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Канаева дала мастер-класс в Барнауле . Он был организован спортивным клубом «Триумф» в зале Алтайского училища олимпийского резерва.

Цель – замотивировать

Год назад подобное мероприятие с участием Канаевой проводилось в Республике Алтай. Руководитель «Триумфа» Кристина Нифонтова заинтересовалась опытом коллег из соседнего региона. По ее словам, подготовка мастер-класса заняла много времени, около полугода.

– В мире художественной гимнастики за Евгенией закрепилось прозвище Королева. Она легендарная спортсменка, никому больше не удавалось выиграть два олимпийских золота в личном многоборье, – отмечает Нифонтова. – О ее мастер-классах были классные отзывы. Но проводит Канаева их не так уж и часто, поскольку тренирует в Новогорске, где базируются сборные команды России по многим видам спорта.

Евгения Канаева впервые посетила Барнаул, где 27 сентября провела мастер-класс. В нем приняли участие гимнастки не только из краевого центра, но также из Бийска и Белокурихи. Было два потока, в каждом – примерно по 50 человек. Сначала легенда художественной гимнастики занималась с самыми юными спортсменками, затем – с девочками постарше.

– Основная задача таких мероприятий – повысить мотивацию. Чтобы дети узнавали, что такое труд, лучше понимали, что значит пройти спортивный путь. И чтобы видели, на кого равняться, – отметила олимпийская чемпионка Пекина-2008 и Лондона-2012 Евгения Канаева.

С каждым потоком прославленная спортсменка занималась на ковре более двух часов. Давала юным грациям как общие рекомендации, так и индивидуальные. После тренировок отводилось время на общение, автограф- и фотосессии. Все участницы мастер-класса получили на память подарочные наборы.

Правила упрощаются

Королева художественной гимнастики уделила время и журналистам. Корреспондент «АП» задал Евгении Канаевой два вопроса.

– Дарья Варфоломеева начинала заниматься гимнастикой в Барнауле, сейчас выступает за сборную Германии. На недавнем чемпионате мира она почти повторила ваше достижение, выиграв соревнования во всех четырех упражнениях и многоборье. Как прокомментируете ее выступление?

– Она не повторила мое достижение, у меня в свое время было шесть золотых медалей за один чемпионат плюс еще командная награда. Мое впечатление: счастье и радость за нее. Она очень устойчива психологически. Дарья сделала 12 выходов чисто. Молодец! Мои поздравления и ей, и тренерам, и родителям.

Впрочем, когда не выступают Россия с Белоруссией, где сильнейшие в мире гимнастки, которые всегда за собой тянут остальных спортсменок… Когда не выступает Лала Крамаренко… Сложно судить, когда нет лидеров.

И, к сожалению, нынешние правила мне не очень нравятся. По мне, так очень простая программа. Нет риска, нет элементов, которые выделяются. Видна грамотная работа тренера, все высчитано по баллам. Есть такие элементы… абсолютно обычные, но ими можно набрать баллы на чемпионский результат. Вот это расстраивает. Нет таких по сложности элементов, какие делала Чащина: смена с поворотом, это мужской балетный прыжок. Или, например, чтобы крутила, как Лала Крамаренко. Раньше у нас лидеры делали в программе такие элементы, которые никто не мог повторить. Алина Кабаева, Даша Кондакова, которая смешанные формы использовала, Даша Дмитриева, которая двигалась, как кошка… Себя не буду нахваливать, а то некрасиво получится. Вот эти отличия от других на меня производили в гимнастике большее впечатление.

Фото: Виталий Уланов

Но, конечно же, за Дашу Варфоломееву и ее тренера Юлю Раскину, серебряную призерку Олимпиады-2000, я очень рада. Кстати, как тренер она очень довольна Дашей, потому что девочка очень послушная, трудолюбивая. Значит, очень хорошую базу дали ей в Барнауле, ведь невозможно взять в 11 лет человека и поставить ему с нуля все те навыки, при помощи которых выигрывают чемпионат мира.

– Упомянули частые изменения правил. Какие вы считаете лучшими?

– За время моих выступлений правила менялись четыре раза. Самые простые были после Олимпиады в Лондоне до 2016 года. Самые сложные, наверное, когда я выступала в юниорках: 30 элементов, предметы… Тогда блистали Чащина и Кабаева. Я считаю, это самые травматичные правила, очень много было всяких «поломок», бурситов. Потом были правила, по которым я выступала до 2008 года. Они тоже непростые, там было много смешанных элементов. И были правила Лондона, считаю, самые объективные – 12 элементов, можно было делать рискованные включения.

Плюс сейчас еще Ирина Александровна Винер создала свои правила, Алина Кабаева – свои, у федерации – свои. Так что детки вырастут очень разносторонними. А вот у тренеров и судей работы прибавится.

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева дала мастер-класс в Барнауле

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УЛАНОВ Виталий

Взято отсюда