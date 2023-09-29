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Королева художественной гимнастики Евгения Канаева дала в Барнауле мастер-класс и ответила на вопросы местных журналистов (много фото!)

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Встреча 17-кратной чемпионки мира, единственной двукратной олимпийской чемпионки в индивидуальном многоборье Евгении Канаевой с юными спортсменками прошла 27 сентября в спортивном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва. В мастер-классе приняли участие около сотни гимнасток из Барнаула, Бийска, Белокурихи. Встреча с Евгенией Канаевой (которая за спортивные достижения была официально провозглашена Королевой художественной гимнастики) была организована руководителем барнаульского клуба «Триумф» Кристиной Нифонтовой накануне ещё одного большого события – 28 сентября здесь же, в зале АУОР, стартовал традиционный турнир по художественной гимнастике «Путь к Триумфу».

После первого занятия – со спортсменками младшего возраста – прославленная чемпионка долго отвечала на вопросы юных гимнасток, затем было фотографирование и только после этого очередь дошла до общения с журналистками. Вопросы Евгении Канаевой задавали Ярослав Махначёв («Вечерний Барнаул»), Алексей Кучерявых («Толк»), Виталий Уланов («Алтайская правда») и Вадим Вязанцев («Алтайский спорт»). Ниже приводим все ответы Евгении, а начала она с короткой оценки только что закончившегося занятия с малышами:

– Всё хорошо. Детки старались. Кто-то умеет, кто-то ещё нет. Нормальный процесс.

– Какова задача таких мастер-классов? Весь тренировочный процесс ведь не выстроишь за два часа…

– Главная задача – мотивация. Дети узнают, что такое труд, лучше пронимают, что значит пройти спортивный путь. Они должны ориентироваться на людей, на которых надо смотреть, равняться.

– На некоторых спортсменок вы сегодня обращали особое внимание. Чем они вас привлекли?

– Сообразительностью, определёнными данными, быстрым усвоением того, о чём говорила.

– Берёте кого-то на карандаш на подобных мероприятиях?

– Да, конечно. В том числе для этого и проводятся мастер-классы и сборы в регионах. Далеко не у всех родителей есть возможность приехать и показаться в столицах.

– Какая мотивация движет вами, чтобы проводить в городах такие мастер-классы?

– Главное – чтобы наш вид спорта продолжал развиваться на высоком уровне. Для этого надо мотивировать детей. Время сейчас сложное, у детей всё есть – смартфоны, другие отвлекающие моменты, которые мешают развиваться.

– Сейчас вы отработали с младшими гимнастками, после обеда будет старшая группа. В чём разница?

– Большая разница. В качестве тренера я работаю не с малышами, а с юниорами (у нас это дети после одиннадцати-двенадцати лет). И я им больше могу дать, потому что сама выступала на высоком уровне. Есть тренеры другой специализации – работающие с малышами. Это тяжеленный труд, требующий огромного терпения и кропотливой работы. И там, и там сложно, но есть нюансы. Для меня со старшими гимнастками попроще: они лучше понимают, чего я от них хочу.

– Дарья Варфоломеева, которая начинала заниматься гимнастикой в Барнауле, стала в этом году чемпионкой мира, выступая за сборную Германии. Она почти повторила ваше достижение, выиграв на одном чемпионате соревнования во всех четырёх упражнениях и многоборье. Как прокомментируете её выступление?

– Она не повторила моё достижение, у меня в своё время было шесть золотых медалей за один чемпионат – плюс ещё командная награда. Моё впечатление – счастье и радость за неё. Девочка – молодец. Она очень устойчива психологически. Она сделала 12 выходов чисто – молодец! Мои поздравления ей, и тренерам, и родителям.

Впрочем, моё мнение, когда не выступают Россия с Белоруссией, где сильнейшие в мире гимнастки, которые всегда за собою «тянут» остальных спортсменок… Не то, что проще выступать – никогда не бывает простых путей, но… Сложно судить, когда нет лидеров, когда не выступает Крамаренко.

И, к сожалению, нынешние правила мне не очень нравятся. По мне – так очень простая программа. Нет риска, нет элементов, которые выделяются. Очень красивая программа, грамотная работа тренера, всё высчитано по баллам. Есть такие элементы – абсолютно обычные, но ими можно набрать баллы на чемпионский результат. Вот это расстраивает. Нет таких по сложности элементов, какие делала Чащина – смена с поворотом, это мужской балетный прыжок. Или, например, чтобы крутила, как Лала Крамаренко, бешеное количество… Но Даша выучила на «полупальце» – уже хорошо. Раньше у нас лидеры делали в программе такие элементы, которые никто не мог повторить. Вот это были лидеры: Алина Кабаева, Даша Кондакова, которая смешанные формы использовала, Даша Дмитриева, которая двигалась, как кошка. Себя не буду нахваливать, а то некрасиво получится. Вот эти отличия от других на меня производили в гимнастике большее впечатление.

Но, конечно же, за Дашу Варфоломееву и её тренера Юлю Раскину, серебряную призёрку Олимпиады-2000, я очень рада. Кстати, как тренер она очень довольна Дашей, потому что девочка очень послушная, трудолюбивая. Значит, очень хорошую базу дали ей в Барнауле – ведь невозможно взять в 11 лет человека и поставить ему с нуля все те навыки, при помощи которых выигрывают чемпионат мира.

– А в чём секрет Омска, который стал кузницей чемпионских кадров?

– Система! Это большая-большая история. Я считаю, что все должны учиться друг у друга. Потому что, когда мы останавливаемся, мы деградируем. А в Омске очень хорошая подготовка, система, которая отстраивалась десятилетиями. А большие победы начались ещё с 1970-х годов, когда выиграла чемпионаты мира и Европы омская гимнастка Галима Чугурова. Это традиция, история и уникальный тренер Вера Ефремовна Штельбаумс, на которой и держится вся омская школа. Она всех заряжает, учит, мотивирует. Часто думаешь: откуда у неё столько сил? У неё постоянно новые идеи, она умеет подстраиваться под время.

– Упомянули изменения правил в художественной гимнастике. Какие правила вы считаете лучшими?

– За время моих выступлений правила менялись четыре раза. Самые простые были после Олимпиады в Лондоне до 2016 года. Самые сложные, наверное, когда я выступала в юниорках – 30 элементов, предметы… Когда блистали Чащина и Кабаева. Я считаю, самые травматичные правила, очень много было всяких «поломок», бурситов. Потом были правила, по которым я выступала до 2008 года. Они тоже непростые, там было много элементов, смешанных элементов. И были правила Лондона, считаю, самые объективные – 12 элементов, можно было делать рискованные включения.

Плюс сейчас ещё Ирина Александровна Винер создала свои правила, Алина Кабаева – свои, у федерации – свои. Так что детки вырастут очень разносторонними. А вот у тренеров и судей работы прибавится.

Взято отсюда

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