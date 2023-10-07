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Краевые соревнования по боксу проходят на ринге алтайской школы олимпийского резерва

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В состязании участвуют юноши 12-13 лет.

Источник фото: Катунь 24

Нокаутировал соперника всего за 1,5 минуты. Это Кирилл Молькин — восходящая звезда алтайского бокса. Мальчик начал заниматься в 4 года, и тренируется вот уже 9 лет. За это время стал победителем первенства Сибирского Федерального округа и принял участие в первенстве России. А сегодня занял первое место в краевых соревнованиях по боксу на призы школы «Алтайский ринг». Сделать это, признается, было просто.

«Сегодня у меня был соперник не сильно опытный. Здесь я думаю, что большая часть не прям какие-то опытные, но есть люди, которые знают толк в боксе», — рассказал победитель первенства СФО по боксу Кирилл Молькин.

Это, к примеру, 12-летний Жасур Исламов. Опыта у мальчика немного, в спорте всего два года, но боксер уже нешуточно настроен на победу.

«У меня были тренировки практически каждый день. В 8:30 в понедельник, потом в 15:30 во вторник. И так каждый день. Мне кажется боксер должен обладать такими качествами, допустим, физикой, это получается рост, сила удара и так далее. И еще разум — это самое главное во время боя», — отметил участник соревнований Жасур Исламов.

В краевых соревнованиях на призы «Алтайского ринга» участвуют юноши 2010-2011 годов рождения. Это не только спортсмены из Алтайского края, но и гости из соседних регионов — Новосибирской области и Республики Алтай. Здесь боксеры могут получить спортивные разряды и проявить себя.

«У нас уже традиция. С этих соревнований боксеры идут в сборную: сначала средние, потом старшие. Вот у нас Рослов уже финалист России среди старших юношей, уже на переходке, в сборную попадает. Данил Беливитин тоже через этот ринг прошел. Катасонов Саша, буквально в прошлом году боксировал, — победитель России. Все через этот ринг проходят», — поделился старший тренер сборной Алтайского края по боксу Вячеслав Малетин.

Такие соревнования проводят каждый год, а значит возможность заявить о себе есть практически у всех начинающих спортсменов. Добавлю, школе олимпийского резерва по боксу «Алтайский ринг» 12 лет. За это время здесь подготовили больше 10 мастеров спорта. Сейчас в школе тренируются 170 спортсменов, 20 воспитанников входят в состав сборной России по боксу.

Взято отсюда

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