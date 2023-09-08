Крепче металла: фоторепортаж с первого домашнего матча “Динамо-Алтая” в ВХЛ

В первом официальном домашнем матче сезона хоккеисты “Динамо-Алтая” обыграли действующего бронзового призера ВХЛ новокузнецкий “Металлург”

Почти четыре тысячи болельщиков вместе с торсидой фанатов из Новокузнецка наблюдали за первой домашней игрой хоккеистов “Динамо-Алтая” и кузнецкого “Металлурга” в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Историческая встреча состоялась в барнаульской “Титов Арене” 7 сентября. Алтайские команды не играли на этом уровне 17 лет.

Кузнецкие фанаты добавили эмоций

Еще за несколько минут до стартового вбрасывания у барнаульских любителей хоккея, уже занявших свои места на трибунах, могло сложиться впечатление, будто они внезапно оказались в Новокузнецке.

04 сентября, 15:23 Хоккеисты “Динамо-Алтая” забросили сопернику пять шайб в дебютном матче в ВХЛ

Даже такой результативности в атаке не хватило барнаульской команде для общего успеха – “Омские Крылья” забили еще больше

На Алтай приехала внушительная группа фанатов “Металлурга“. Их заряды и барабаны добавляли эмоций не только игрокам их любимой команды, но и всем, кто в этот вечер пришел на хоккей.

Это уже потом события самой игры разбудили барнаульских болельщиков. Постепенно трибуны загудели, а уже в третьем периоде по ним прокатилась волна.

В этом уже традиционном флешмобе принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк. Они также наблюдали за матчем с трибуны.

Когда голы важнее бросков

Под стать отличной атмосфере на трибунах получилась сама игра. С первых минут обе команды стали играть от ножа, делая упор на атаку.

Первыми успеха добились хозяева. На 12-й минуте стартового игрового отрезка безупречно сыграл на добивании Александр Редков.

Вторую шайбу за динамовцев забросил Никита Миллер. Для 21-летнего нападающего этот гол стал первым на взрослом уровне.

Прошло чуть больше минуты, как капитан “Металлурга” Максим Кицын сократил отставание гостей до минимума.

Лучшим игроком матча стал голкипер “Динамо-Алтая” Вадим Никитин Фото: Сергей Горелов, пресс-служба ХК “Динамо-Алтай”

В начале заключительного игрового отрезка динамовцы получили право на игру в большинстве. Этим шансом великолепно воспользовался Илья Каргин. Итоговый счет встречи установил капитан “Динамо-Алтая” Александр Ремов – 4:1.

Главным же героем матча стал голкипер барнаульской команды Вадим Никитин. Хоккеисты “Металлурга” больше чем в два раза превзошли хозяев по броскам в створ, но все попытки, кроме одной, оказались тщетными.

Удачное возвращение

Уже после матча главный тренер “Металлурга” Алексей Медведев также признал заслуги динамовского вратаря:

“Вратарь соперника шикарный, мы очень много бросков сделали, но не смогли его переиграть. Да, скажем откровенно, он нас обыграл сегодня. Закономерный итог матча“.

Крепче металла: фоторепортаж с первого домашнего матча «Динамо-Алтая» в ВХЛ Фото: Сергей Горелов, пресс-служба ХК “Динамо-Алтай”

Не скрывал своих положительных эмоций от дебютной домашней игры в ВХЛ главный тренер “Динамо-Алтая” Дмитрий Пархоменко:

“Сегодня парней не нужно было настраивать. Просто 17 лет Алтайский край ждал возвращения хоккея. Мне кажется, он удался. После матча в Омске каждый горел желанием реабилитироваться, поэтому сегодня это была командная победа“.