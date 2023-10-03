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Леонид Кульгускин стал обладателем трех медалей юниорского первенства России в Уфе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В воскресенье, 1 октября, в столице Башкортостана подошло к концу первенство России по летнему биатлону среди юношей и девушек 17−18 лет.

В трехдневную соревновательную программу юниорских соревнований в Уфе входили индивидуальные роллер-гонки, командные эстафеты и кросс-спринты, которые как раз и закрывали план медальных стартов.

В финальной гонке турнира среди представителей сильного пола на старт вышло 105 участников. Победу на дистанции 4 км с двумя огневыми рубежами одержал наш земляк Леонид Кульгускин, воспитанник СШ «Олимпиец» Бийского района, представляющий параллельным зачетом Новосибирскую область и Алтайский край. Спортсмен краевого Центра спортивной подготовки оставил две незакрытые мишени, что не помешало ему преодолеть дистанцию с лучшим временем за 15 минут и 45 секунд. Второе время прохождения дистанции показал югорчанин Егор Вагин, опередивший в борьбе за серебро еще одного представителя ХМАО-Югры Александра Баландина, который при том же количестве штрафных кругов уступил Вагину 7,2 секунды и стал бронзовым призером.

Добавим, что на этом первенстве страны Леонид Кульгускин поднимался на пьедестал во всех трех дисциплинах: сначала он занял второе место в индивидуалке в роллер-гонке, а затем с командой соседнего региона победил в эстафете.

К сожалению, другие представители алтайской школы биатлона на этих стартах не блеснули. В роллер-гонке Дмитрий Верт показал 19-й результат, в кросс-спринте у него 34-е время. У девушек-юниорок в кросс-спринте лучшая из наших – Мария Боженова, 11-е место. В роллер-гонке у нее же 14-е итоговое место. В эстафетах команды Алтайского края заняли 16-е места.

По материалам аккаунта ВК rusbiathlon.ru

ТАБЛО

Первенство России среди юниоров. Уфа

К росс-спринт. Юноши. 17−18 лет 1. Леонид Кульгускин (Новосибирская область/Алтайский край) – 15:45.0 (2) 2. Егор Вагин (ХМАО-Югра) +6.9 (3) 3. Александр Баландин (ХМАО-Югра) +14.1 (3) Кросс-спринт. Девушки. 17−18 лет 1. Валерия Полянская (Тюменская область) – 14:53.9 (2) 2. Светлана Якуничева (Тюменская область) +3.8 (4) 3. Виолетта Шадрина (Свердловская область) +21.2 (1)

Гонка. 12,5 км. Юноши 17−18 лет 1. Даниил Сгибнев (Башкортостан) – 33:39.9 (1) 2. Леонид Кульгускин (Новосибирская область/Алтайский край) +1:37.0 (5) 3. Егор Рыбин (Москва) +2:32.2 (1) Гонка. 10 км. Девушки 17−18 лет 1. Виолетта Шадрина (Свердловская область) – 33:22.9 (3) 2. Екатерина Галимова (Мордовия) +1:18.3 (3) 3. Алина Слыш (Новосибирская область) +1:19.8 (3)

Эстафета. Юноши. 17−18 лет 1. Новосибирская область (Миловкин, Шульгин, Кульгускин) – 49:56.9 (0+8) 2. Московская область (Белоус, Кузовкин, Четвертков) +35.7 (0+7) 3. Тюменская область (Немцов, Грехов, Вязьмин) +44.9 (1+11) Эстафета. Девушки. 17−18 лет 1. Новосибирская область (Слыш, Чурсина, Непоп) – 39:23.9 (1+8) 2. Санкт-Петербург (Фролова, Колосова, Горелова) +18.5 (0+4) 3. Тюменская область (Захарова, Полянская, Якуничева) +34.2 (0+7)

Взято отсюда

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