Лидер не по зубам. ХК «Динамо-Алтай» уступил «Горняку-УГМК» в гостевом матче чемпионата ВХЛ
Вечером в четверг хоккеисты барнаульского «Динамо-Алтая» продолжили четырехматчевую командировку на Урал встречей с «Горняком-УГМК».
Фарм-клуб екатеринбургского «Автомобилиста» из КХЛ является лидером турнирной таблицы в OLIMPBET ВХЛ, и весь ход матча, как и его итог, в полной мере соответствовал «разности потенциалов» встречающихся команд.
Гости, уже заработавшие на старте сезона реноме новичков, для которых не существует авторитетов, на этот раз не были безупречны в первую очередь в защите. Хозяева пользовались малейшими ошибками самоотверженно игравшей команды Дмитрия Пархоменко, и успели отличиться в меньшинстве, в равных составах и дважды в большинстве.
Исход встречи в пользу записного фаворита закономерен. От второго сухого поражения «Динамо-Алтай» в концовке спас Максим Неволин – 4:1. Впервые в сезоне «Динамо-Алтай» терпит два поражения кряду.
Барнаульская команда завершит уральский выезд 30 сентября матчем в Кургане с «Зауральем».
ТАБЛО
«Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) – «Динамо-Алтай» (Барнаул) – 4:1 (1:0; 2:0; 1:1)
ХК «Горняк-УГМК»: Окоряк; Ирицян (А) – Ситников, Гришаков – Филяев – Грымзин (А); Журавлёв (К) – Салов, Луховской – Алексеев – Суслов; Трофимов – Большаков, Баранов – Лоза – Овчинников; Смирнов – Островский, Воронков – Каштанов – Раздьяконов.
ХК «Динамо-Алтай»: Шарабарин; Савельев (А) – Фёдоров, Ремов (К) – Редков – Миллер; Клещенко – Гончаров, Караваев – Колмыков – Тютнев; Бугаев (А) – Анохин, Неволин – Данилов – Сироткин; Нечитайло – Чегошев, Лудцев – Кокшаров – Шумилов.
Главные судьи: Максим Глазырин, Андрей Томилов. Линейные судьи: Никита Радзивилюк, Амаль Галимзянов.
Шайбы: Суслов, 06:40 – 1:0 (мен.). Алексеев (Луховской, Журавлёв), 27:51 – 2:0 (бол.). Луховской (Журавлёв, Баранов), 39:56 – 3:0. Алексеев (Суслов, Луховской), 52:05 – 4:0 (бол.). Неволин (Сироткин), 57:43 – 4:1.
Броски: Броски: 60−68; Броски в створ: 31−27; Голы: 4−1; Вбрасывания: 31−26; Блокированные броски: 25−12; Силовые приемы: 9−18; Штраф: 6−12
28 сентября. Верхняя Пышма. ДС «Юность». 260 зрителей
|1
|Горняк-УГМК (Верхняя Пышма)
|11
|7
|1
|0
|2
|0
|1
|36-21
|18
|2
|Буран (Воронеж)
|10
|6
|0
|2
|0
|0
|2
|34-17
|16
|3
|Рубин (Тюмень)
|10
|4
|1
|1
|3
|0
|1
|23-19
|15
|4
|Сокол (Красноярск)
|11
|5
|2
|0
|0
|0
|4
|28-23
|14
|5
|Зауралье (Курган)
|9
|5
|0
|2
|0
|0
|2
|25-13
|14
|6
|Химик (Воскресенск)
|9
|4
|1
|2
|0
|0
|2
|37-26
|14
|7
|Южный Урал (Орск)
|11
|3
|2
|1
|2
|0
|3
|32-32
|14
|8
|ХК Тамбов (Тамбов)
|10
|5
|0
|1
|1
|0
|0
|27-25
|13
|9
|Югра (Ханты-Мансийск)
|10
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|25-28
|12
|10
|Молот (Пермь)
|10
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|24-25
|12
|11
|Челмет (Челябинск)
|10
|3
|1
|1
|0
|2
|3
|23-21
|12
|12
|Барс (Казань)
|9
|4
|0
|1
|1
|1
|2
|27-22
|12
|13
|Дизель (Пенза)
|9
|5
|0
|0
|1
|0
|3
|23-17
|11
|14
|Торос (Нефтекамск)
|9
|4
|0
|1
|0
|0
|4
|31-25
|10
|15
|СКА-Нева (Санкт-Петербург)
|8
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|22-17
|10
|16
|Нефтяник (Альметьевск)
|9
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|22-22
|10
|17
|АКМ (Тульская область)
|8
|4
|0
|0
|0
|1
|3
|20-18
|9
|18
|Динамо-Алтай (Барнаул)
|9
|4
|0
|0
|0
|1
|4
|25-31
|9
|19
|Кристалл (Саратов)
|10
|3
|1
|0
|0
|1
|5
|25-30
|9
|20
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|15-16
|8
|21
|Рязань-ВДВ (Рязань)
|8
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|24-20
|8
|22
|Ижсталь (Ижевск)
|10
|3
|0
|0
|1
|1
|5
|22-31
|8
|23
|Челны (Набережные Челны)
|10
|2
|0
|1
|0
|1
|6
|22-44
|7
|24
|ХК Норильск (Норильск)
|10
|2
|0
|0
|3
|0
|5
|22-33
|7
|25
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|9
|2
|0
|1
|1
|0
|5
|24-26
|7
|26
|Звезда (Москва)
|9
|2
|0
|0
|1
|2
|4
|18-28
|7
|27
|Металлург (Новокузнецк)
|7
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|16-24
|6
|28
|ЦСК ВВС (Самара)
|9
|2
|0
|0
|1
|1
|5
|21-29
|6
|29
|Омские Крылья (Омск)
|9
|1
|0
|0
|2
|0
|5
|27-37
|5
Взято отсюда