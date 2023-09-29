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Лидер не по зубам. ХК «Динамо-Алтай» уступил «Горняку-УГМК» в гостевом матче чемпионата ВХЛ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вечером в четверг хоккеисты барнаульского «Динамо-Алтая» продолжили четырехматчевую командировку на Урал встречей с «Горняком-УГМК».

Фарм-клуб екатеринбургского «Автомобилиста» из КХЛ является лидером турнирной таблицы в OLIMPBET ВХЛ, и весь ход матча, как и его итог, в полной мере соответствовал «разности потенциалов» встречающихся команд.

Гости, уже заработавшие на старте сезона реноме новичков, для которых не существует авторитетов, на этот раз не были безупречны в первую очередь в защите. Хозяева пользовались малейшими ошибками самоотверженно игравшей команды Дмитрия Пархоменко, и успели отличиться в меньшинстве, в равных составах и дважды в большинстве.

Исход встречи в пользу записного фаворита закономерен. От второго сухого поражения «Динамо-Алтай» в концовке спас Максим Неволин – 4:1. Впервые в сезоне «Динамо-Алтай» терпит два поражения кряду.

Барнаульская команда завершит уральский выезд 30 сентября матчем в Кургане с «Зауральем».

ТАБЛО

«Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) – «Динамо-Алтай» (Барнаул) – 4:1 (1:0; 2:0; 1:1)

ХК «Горняк-УГМК»: Окоряк; Ирицян (А) – Ситников, Гришаков – Филяев – Грымзин (А); Журавлёв (К) – Салов, Луховской – Алексеев – Суслов; Трофимов – Большаков, Баранов – Лоза – Овчинников; Смирнов – Островский, Воронков – Каштанов – Раздьяконов.

ХК «Динамо-Алтай»: Шарабарин; Савельев (А) – Фёдоров, Ремов (К) – Редков – Миллер; Клещенко – Гончаров, Караваев – Колмыков – Тютнев; Бугаев (А) – Анохин, Неволин – Данилов – Сироткин; Нечитайло – Чегошев, Лудцев – Кокшаров – Шумилов.

Главные судьи: Максим Глазырин, Андрей Томилов. Линейные судьи: Никита Радзивилюк, Амаль Галимзянов.

Шайбы: Суслов, 06:40 – 1:0 (мен.). Алексеев (Луховской, Журавлёв), 27:51 – 2:0 (бол.). Луховской (Журавлёв, Баранов), 39:56 – 3:0. Алексеев (Суслов, Луховской), 52:05 – 4:0 (бол.). Неволин (Сироткин), 57:43 – 4:1.

Броски: Броски: 60−68; Броски в створ: 31−27; Голы: 4−1; Вбрасывания: 31−26; Блокированные броски: 25−12; Силовые приемы: 9−18; Штраф: 6−12

28 сентября. Верхняя Пышма. ДС «Юность». 260 зрителей

1 Горняк-УГМК (Верхняя Пышма) 11 7 1 0 2 0 1 36-21 18
2 Буран (Воронеж) 10 6 0 2 0 0 2 34-17 16
3 Рубин (Тюмень) 10 4 1 1 3 0 1 23-19 15
4 Сокол (Красноярск) 11 5 2 0 0 0 4 28-23 14
5 Зауралье (Курган) 9 5 0 2 0 0 2 25-13 14
6 Химик (Воскресенск) 9 4 1 2 0 0 2 37-26 14
7 Южный Урал (Орск) 11 3 2 1 2 0 3 32-32 14
8 ХК Тамбов (Тамбов) 10 5 0 1 1 0 0 27-25 13
9 Югра (Ханты-Мансийск) 10 4 0 1 1 1 3 25-28 12
10 Молот (Пермь) 10 3 2 1 0 0 4 24-25 12
11 Челмет (Челябинск) 10 3 1 1 0 2 3 23-21 12
12 Барс (Казань) 9 4 0 1 1 1 2 27-22 12
13 Дизель (Пенза) 9 5 0 0 1 0 3 23-17 11
14 Торос (Нефтекамск) 9 4 0 1 0 0 4 31-25 10
15 СКА-Нева (Санкт-Петербург) 8 3 1 1 0 0 3 22-17 10
16 Нефтяник (Альметьевск) 9 3 1 1 0 0 4 22-22 10
17 АКМ (Тульская область) 8 4 0 0 0 1 3 20-18 9
18 Динамо-Алтай (Барнаул) 9 4 0 0 0 1 4 25-31 9
19 Кристалл (Саратов) 10 3 1 0 0 1 5 25-30 9
20 Динамо СПб (Санкт-Петербург) 7 4 0 0 0 0 3 15-16 8
21 Рязань-ВДВ (Рязань) 8 3 1 0 0 0 4 24-20 8
22 Ижсталь (Ижевск) 10 3 0 0 1 1 5 22-31 8
23 Челны (Набережные Челны) 10 2 0 1 0 1 6 22-44 7
24 ХК Норильск (Норильск) 10 2 0 0 3 0 5 22-33 7
25 Ростов (Ростов-на-Дону) 9 2 0 1 1 0 5 24-26 7
26 Звезда (Москва) 9 2 0 0 1 2 4 18-28 7
27 Металлург (Новокузнецк) 7 2 0 1 0 0 4 16-24 6
28 ЦСК ВВС (Самара) 9 2 0 0 1 1 5 21-29 6
29 Омские Крылья (Омск) 9 1 0 0 2 0 5 27-37 5

Взято отсюда

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