Любители футбола выиграли матч у команды «Динамо»

Обычные игроки вышли против профессионалов, как правило, исход таких поединков несложно предсказать заранее.

Но сегодня на барнаульском стадионе «Динамо» всё было не столь однозначно. Хозяева поля приняли вызов любительского футбольного клуба «Полимер». Ранее эта команда, впервые в истории, обыграла всех своих соперников в Чемпионате Сибири и Дальнего Востока среди любительских команд. На товарищеском матче «Кубок дружбы» она сделала то же самое. Погода сегодня порадовала солнцем, но жарко на поле было по другой причине: для профессионалов проиграть любителям – недопустимый исход. Может, потому динамовцы с самого начала себя не жалели. А настроение у бело-голубых и без того не лучшее – в воскресенье основной состав вернулся с очередного матча первенства России с третьим поражением подряд, на предпоследнем месте в турнирной таблице. А вот «Полимер», напротив, в этом году собрал немало трофеев, чего стоит один титул Чемпионов Сибири, взять который до них не могла ни одна любительская команда Барнаула. Однако весь первый тайм распечатать ворота соперника так никому и не удалось. Счёт 0:0. Свои оценки то и дело давали болельщики: очевидно, оборона обеих команд всё же сильнее. Надо бы поднажать в атаке. Завсегдатаи трибун в голос утверждали: такой футбол нам не нужен. Переломить ход поединка удалось уже во втором тайме. «Полимер» сумел поразить ворота «Динамо». Счёт 1:0 остался неизменным до конца встречи.

Николай Потешкин

горняк



Взято отсюда