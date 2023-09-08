Медучреждения Алтайского края получили новые машины

В Алтайский край поступило 111 автомобилей для медицинских и социальных учреждений края. В торжественной церемонии передачи автомобилей в районы принял участие губернатор Виктор Томенко.

Справляться с нагрузками

В медицинские учреждения края отправились 20 скорых и 77 машин для неотложной медицинской помощи. Помимо этого – школьные автобусы и машины для учреждений социальной защиты населения. На эти цели выделены деньги из федерального и краевого бюджетов.

Виктор Томенко на церемонии вручения техники подчеркнул, что в регионе продолжат уделять пристальное внимание развитию и оснащению районов и городов края. Так, главврач самой большой барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов в июле попросил губернатора и главу Минздрава выделить автомобили для работы участковой службы, чтобы врачи могли выезжать к пациентам в пригородные поселки Индустриального района города. Транспорт предоставили – два внедорожника.

– Автомобили лучшей проходимости, по сравнению с предыдущими. Один из них мы планируем использовать для вызовов в поселки Спутник и Авиатор. Они будут обслуживать и взрослое, и детское население – около 7 тысяч человек. Машины позволят быстрее справляться с возросшими нагрузками уже сейчас, ведь осенью – пик заболеваемости ОРВИ, – отметил Дмитрий Денисов.

Автопарк поликлиники – 10 автомобилей. Но, по словам главврача, им очень важно пополнение автомобилей, так как население активно растет, уже на сегодняшний день они обслуживают более 119 тысяч человек, а к концу года эта цифра вырастет до 120 тысяч.

Улучшение помощи

Вручение медицинской техники не первое в этом году. Крупная партия машин была распределена весной. Тогда 48 новых автомобилей скорой помощи и 15 передвижных ФАП отправились в разные районы края. Таким образом, больницы края получили 160 автомобилей. До конца года для медиков планируется приобрести еще пять машин.

– Мы получили пять автомобилей для станции. Они охватят Бийск, Байский и Зональный районы. Новые заменят старые, которым более пяти лет, – рассказал Алексей Корноухов, главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска. – Чем дольше машина работает, тем больше у нее износ, она чаще начинает ломаться и простаивать. К тому же новые машины хорошо оборудованы. В них присутствуют те модели аппаратов, которых не было в предыдущих. Например, ИВЛ, кардиометры, и другие.

Глава Бийска Виктор Щигрев отметил, что получение новых скорых очень важно для их муниципалитета.

– Обновление техники совершенствует помощь населению. Мы очень рады этому событию. За этот год мы получили не только медицинскую технику, но и коммунальную, дорожную – рассказал Виктор Щигрев.

Глава Ключевского района Денис Леснов также поблагодарил краевые власти за внимание к техническому оснащению районов. Он подчеркнул, что за последние годы Ключевский район получил 12 автомобилей различного назначения – от скорых до коммунальной техники.

Набрать скорость

Помимо скорых и машин неотложной помощи, в районы отправили пять новых школьных автобусов – в Заринский, Троицкий, Целинный, Чарышский и Кытмановский районы. Также девять автомобилей получили центры социального обслуживания населения. Автомобилями будут пользоваться врачи, сотрудники соцзащиты, школ. Это значит, что сократится время ожидания врачей, работники соцзащиты смогут чаще посещать своих подопечных, а школьники ездить в комфортабельных автобусах.

– Вручение техники, открытие новых учреждений после реконструкции, строительства стало делом привычным. Но вопросы медицинского обеспечения, образования, социальной помощи, защиты и поддержки являются абсолютно важными, – сказал Виктор Томенко. – Делать жизнь Алтайского края с каждым днем лучше, интереснее, богаче и двигать таким образом развитие нашего региона вперед. Я думаю, мы все воодушевлены и объединены этой целью. Чтобы вперед двигаться чуть быстрее, нужно пересесть на автомобиль.

Факт

С 2018 по 2022 годы в Алтайский край поступило 180 медицинских автомобилей класса В и С, 32 из них приобретены в прошлом году. На эти цели деньги выделяли из федерального, и краевого бюджетов.

АНДРОНОВА Наталья