Международная факельная эстафета «Бег гармонии» проходит по территории Алтайского края

Жители Алтайского края имеют возможность присоединиться к Международной факельной эстафете «Бег гармонии» . Ее восточная ветка стартовала 19 июля в Новосибирске , маршрут пройдет через Монголию, а финиш состоится в Красноярске 18 августа. На территории Алтайского края участники эстафеты уже побывали в Камне-на-Оби, Тюменцево, Ребрихе.

В субботу, 22 июля, участников эстафеты встретили в Алейске. В этом году это 12 человек из шести регионов нашей страны, Казахстана и Монголии. Алтайский край представляли два участника, сообщает официальный сайт города .

В Алейске факельную эстафету поддержали юные спортсмены города, а также неравнодушные граждане. С приветственным словом к гостям обратилась заместитель главы администрации города Алейска Наталья Ковалева. В городской библиотеке участники марафона поделились с алейчанами своим опытом, рассказали об особенностях подготовки и главных целях забега.

Участники эстафеты также побывали в селах Чарышского и Усть-Калманского районов, сегодня и завтра они посетят населенные пункты в Чарышском и Солонешском районах, затем отправятся в Республику Алтай, далее в маршруте Республика Хакасия, Монголия, Республика Тыва и Красноярский край. За 31 день эстафеты по восточной ветке участники преодолеют более трех тысяч километров.

Фото: официальный сайт администрации Алейска

Справка: «Бег гармонии» – это международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства, целью которой является развитие и поддержание культуры мира, необходимой для гармоничного существования человечества и его всестороннего развития.

С момента старта эстафеты в 1987 году в ней приняли участие миллионы человек. Бегуны с факелом, символизирующим извечные мечты простых людей всей планеты о мире, счастье и прогрессе, побывали в Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстане, Китае, Монголии, Сербии – всего в 155 странах, преодолев около 640 тысяч километров, в том числе свыше 240 тысяч километров по территории России.

Эстафета предоставляет возможность всем желающим стать ее участником, тем самым объединяя людей в стремлении к установлению прочного и справедливого мира на планете, не зависящего от культурных, национальных, расовых, религиозных различий. Участие в проекте – это пример активной жизненной позиции бегунов и приобщение взрослых и детей к здоровому образу жизни.

В 2022 году эстафета прошла по территории 16 регионов Сибири и европейской части России. В 2023 году западная ветка стартовала в городе-герое Новороссийске 10 мая и финишировала в Чебоксарах 10 июля. В Новосибирске 19 июля стартовала восточная ветка, маршрут которой пройдет через Монголию, а финиш состоится в Красноярске 18 августа.

Во время проведения «Бега гармонии» к эстафете присоединяются местные команды бегунов и проводятся праздники, посвященные гармонии и взаимопониманию между людьми разных национальностей и культур.