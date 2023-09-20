На стадионе райцентра «Юность» 16 сентября чествовали известного в крае тренера Валерия Манакова, легенду павловского баскетбола, который днём ранее отметил своё 60-летие.

«Алтайский спорт» не раз сообщал об успехах павловских баскетболистов, но редко вспоминал, кто за ними стоит: между тем мужская сборная Павловского района по баскетболу неоднократно завоёвывала с Валерием Манаковым награды олимпиад сельских спортсменов Алтайского края, а в 2011 году стала чемпионом этих соревнований, постоянно на виду и детские команды Валерия Ивановича, которые он готовит как школьный учитель физкультуры.

В районе Валерий Манаков пользуется не просто большим уважением, но настоящей любовью своих учеников. И это награда педагогу за его замечательные человеческие качества. К юбилейному дню рождения бывшие ученики задумали преподнести любимому учителю подарок. О том, как он готовился и вручался, рассказал журналист Максим Панков на интернет-ресурсе «Алтайский крестьянин»:

«Эта осень — дважды юбилейная для Валерия Ивановича, ведь сорок лет тому назад, в октябре 1983 года, он впервые переступил порог Павловской средней школы в качестве учителя физкультуры.

Под эгидой Манакова баскетбольная команда Павловского района быстро стала звездой спортивных площадок края.

Неотъемлемой частью легенды стал личный микроавтобус Валерия Ивановича, на котором он возил детей на соревнования и возвращал их домой – разумеется, с кубками и медалями.

Прошло время, за которое легендарный „микрик“ тренера намотал не одну сотню тысяч километров. Всё чаще его нужно было загонять в автосервис, и Валерий Иванович задумался о новом микроавтобусе.

Об этом прознали бывшие воспитанники и друзья тренера. Один из его бывших воспитанников – Роман Уманец (ныне член Президиума Алтайской федерации баскетбола. — Прим. „АС“ ) – в середине августа создал телеграмм-канал, в котором призвал всех выпускников Павловской школы и просто неравнодушных граждан собрать максимально возможную сумму как помощь в приобретении нового микроавтобуса.

И что вы думаете?! К юбилею Валерия Манакова в чате было уже около пятисот подписчиков, и вместе они собрали (звучит барабанная дробь!!!) 1 миллион 42 тысячи рублей!

И что самое интересное – все хранилось в строгом секрете от юбиляра!!!

И ведь сюрприз удался!

Сегодня прошла официальная церемония чествования юбиляра, где ему был вручен конверт с деньгами. Размер подарка Валерий Иванович узнал только когда его вскрыл. Какие эмоции он испытал? Да ведь все видно по фотографиям!!!

Приятно, что к сбору средств на благое дело присоединилось и фермерское сообщество.

— В наш чат, куда подписаны фермеры со всего Алтайского края, я отправил обращение с призывам присоединиться к акции по сбору средств для педагога и тренера Валерия Манакова, — говорит Иван Ефремов, глава КФХ. — Я сам с 11 лет занимался у него баскетболом, и после школы, когда учился в политехе, продолжал играть за сборную Павловского района. Мы собрали определенную сумму и переслали её на общий счет. Я считаю, что это хорошее дело. Благодаря таким начинаниям в мире будет больше добра».

Максим ПАНКОВ.

Подробнее о необычной судьбе легендарного павловского тренера читайте в ближайшем выпуске газеты «Алтайская нива».