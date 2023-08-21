Молдавия отправит на Украину мясные и рыбные консервы на $192 тысячи

Украина получит от Молдавии мясные и рыбные консервы в качестве гумпомощи

Правительство Молдавии решило отправить Украине гуманитарную помощь после ЧП из-за разрушения Каховской ГЭС в виде мясных и рыбных консервов на 3,4 млн леев ($192 тысячи). Об этом заявил глава молдавского МВД Адриан Эфрос в ходе заседания кабмина, передает РИА Новости.

По его словам, освобождение стратегических запасов из государственных резервов Молдавии было «осуществлено в срочном порядке, в целях поддержки населения Украины в зоне стихийного бедствия, вызванного разрушением Новокаховской плотины».

Он пояснил, что речь идет о тушеной свинине и говядине в банках по 525 и 385 грамм, а также о сардинах в масле.

Ранее гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун заявила, что гуманитарный план для этой страны на 2023 год, подразумевающий сумму $3,9 млрд, на данный момент профинансирован только на 30%.

Ранее Швеция пообещала Украине €500 млн и насосы для питьевой воды.

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