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На соревнованиях саблисток в Выборге Мария Третьякова завоевала серебро кадетского турнира «Балтийский старт»

ГОРНЯК2201 mins

В Выборге Ленинградской области проходит всероссийский кадетский турнир по фехтованию «Балтийский старт».

7 сентября в соревнованиях девушек по сабле серебряную медаль завоевала воспитанница алтайской школы фехтования Мария Третьякова (КСШОР, тренеры Валериан Феоктистов и Евгений Сазонов).

За выход в полуфинал Мария встречалась с землячкой Алисой Хижняк (счет 15:5), которая в итоге и замкнула топ-8. В поединке за выход в финал Третьякова оказалась сильнее москвички Дарьи Романовой (15:7). В решающем поединке Мария фехтовала с Евгенией Игошиной, и спортсменка из подмосковных Химок выиграла со счетом 15:7, завоевав золотую медаль. У Третьяковой, соответственно, серебро, и первый текущий российский рейтинг среди кадеток после двух соревнований сезона.

ТАБЛО

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ СТАРТ» Выборг (Ленинградская область), 7 сентября 2023 САБЛЯ. ДЕВУШКИ (кадеты). Личное первенство (123 участницы) 1. Евгения Игошина (Московская область). 2. Мария Третьякова (Алтайский край). 3. Екатерина Миронова (Татарстан) и Дарья Романова (Москва).

Итоговый протокол

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