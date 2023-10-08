Увлекательно смотреть спортивную игру в компании с человеком, который в теме. Он может объяснить все непонятные моменты, указать на нюансы, которых ты не замечаешь.

Так у нас появилась идея рубрики «На трибуне с…», где мы будем следить за баталиями на аренах Алтайского края вместе с именитыми спортсменами и специалистами.

Начнём с хоккея. Матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между «Динамо-Алтаем» и красноярским «Соколом» мы смотрели вместе с Александром Усачёвым – одним из лучших игроков в истории алтайского хоккея, занимающего сейчас пост тренера в ХК «Динамо-Алтай».

– В основном я работаю с резервистами, с хоккеистами, которые пока не попадают в основной состав, – рассказывает Александр Юрьевич . — А во время матчей веду статистику. Наблюдаю за игрой, отмечаю действия игроков – броски в створ или мимо ворот, ненужные потери, блокированные броски, отмечаю, чем заканчиваются единоборства. Конечно, что-то может ускользнуть из вида, поэтому после матча досконально изучаю видеозапись.

В этот момент динамовцы открывают счёт в матче. Александр Юрьевич тут же разбирает эпизод с заброшенной шайбой.

– Хороший гол! Саня Ремов отдал передачу на Редкова и тот отлично разобрался в ситуации. Хороший кистевой бросок на неудобной для вратаря высоте. Редков находился именно в том месте, где и должен быть центральный нападающий.

– Многим барнаульским болельщикам сегодня хотелось увидеть в деле звезду отечественного хоккея голкипера Антона Худобина. Но он остался вне заявки. А кого вы выделите в составе «Сокола»?

– Хорошо знакомых нам братьев Кожуховых. Они очень добавили в движении и взаимодействии. К тому же отмечу Скворцова, Князева, Потехина, Пучкова… Да в «Соколе» много исполнителей, от которых можно ждать неприятностей.

Динамовцы хорошо действовали в первом периоде – контролировали шайбу, чаще бросали по воротам, надёжно играли в защите. На 11-й минуте Даниил Тютчев удвоил преимущество барнаульцев – 2:0.

– Хорошо сыграли на добивании. Фёдоров протащил шайбу в зону соперника, бросил, а Тютчев оказался первым на добивании. Трудовой гол! Но отмечу и момент, который предшествовал заброшенной шайбе. Наши игроки хорошо сработали на подборе, не позволив сопернику начать атаку. Создали хороший момент, но Ремов не попал в ворота.

На трибуне с Александром Усачёвым. Смотрим хоккей вместе с тренером «Динамо-Алтая»

В перерыве Александр Юрьевич уходит к команде в подтрибунку. Вспоминаю медиафутбол, где у журналистов есть допуск в раздевалку. Может быть, когда-нибудь появится медиахоккей и можно будет услышать, о чём говорят тренеры в перерыве. Было бы любопытно. Тем временем стартовал второй период.

– Александр Юрьевич, «Динамо-Алтай» выигрывает 2:0. Что сейчас самое важное?

– Как бы банально ни звучало, но нужно продолжать играть в свой хоккей. Ни в коем случае не следует удерживать счёт. Судя по первому периоду, игра нам даётся. Не нужно перестраиваться. Только если добавить в строгости.

Но во втором периоде «Сокол» перехватил у хозяев инициативу. Игровое преимущество в начале второй двадцатиминутки вылилось в заброшенную шайбу гостей – 1:2.

– Я считаю, что эта пропущенная шайба – стечение обстоятельств. Вратарь Никитин отбил шайбу перед собой, и она после рикошета залетела в наши ворота.

После пропущенной шайбы игроки «Динамо-Алтая» стали часто удаляться. Дважды хозяева играли в меньшинстве, но оставили ворота на замке.

– Здорово отстояли! Ребята принимали броски на себя и не позволили сопернику создать у своих ворот ни одного опасного момента. Тьфу-тьфу-тьфу, – сказал Александр Юрьевич, постучав по дереву.

В середине второго периода уже динамовцы получили численное преимущество, но не сумели огорчить соперника.

– И вроде у нас был контроль шайбы, пытались создавать опасные моменты… Я считаю, что лучшее – враг хорошего. У нас возникали хорошие возможности для броска, но хоккеисты играли в передачу, искали партнёра. Хотели разыграть до верного. Хороший момент был Ремова, но чисто технически не получилось исполнение.

На трибуне с Александром Усачёвым. Смотрим хоккей вместе с тренером «Динамо-Алтая»

Второй период так и завершился со счётом 2:1.

– Во втором игровом отрезке мы отдали инициативу сопернику, особенно в первой половине периода. Видимо, наши ребята не справились психологически – давил счёт. Плюс начались удаления. У «Сокола» хороший контроль шайбы, это позволяет им делать так называемые «наложения». Плюс мы не успеваем смениться, а у соперника на площадке, как правило, свежие игроки. Они и доставляют нам основные хлопоты.

К концу периода игра выровнялась. Мы создали несколько опасных моментов, но вновь нас подводит качество исполнения – броски идут мимо ворот. Причём эти броски идут из ключевых зон – откуда надо забивать. В концовке мы получили удаление. За счёт чего удалось выстоять? Здорово сыграл вратарь, – резюмирует Усачёв.

Третий период команды начали в спокойном темпе. А затем гости дважды удалились и динамовцы получили шанс при игре 5 на 3. К сожалению, реализовать численное преимущество в очередной раз в этом матче не удалось.

– Александр Юрьевич, игра 5 на 3 – ключевой момент в матче?

– Пока сыграно только пять минут третьего периода. Ещё играть и играть. Но может оказаться именно так. Конечно, надо было реализовывать своим моменты.

– Почему у нас не получилось реализовать большинство?

– Думаю, сказалось волнение. Мы практически ничего не создали.

– Дело в нашей реализации или хорошая игра соперника в обороне?

– «Сокол» ничего сверхъестественного не показал. Это наши психологические проблемы. Мы можем реализовывать такие моменты. Но боимся ошибиться, и это приводит к нелогичным решениям.

Затем дважды в большинстве играл «Сокол». Барнаульцы справились со своей задачей, а после выхода пятого полевого игрока пропустили гол – 2:2…

– Я думаю, что наши игроки просто не смогли переключиться с игры в меньшинстве. Необязательный гол. Третий период нам даётся тяжело. Сегодня у обеих команд не пошло большинство.

В итоге основное время завершилось вничью – 2:2. Не выявил победителя и овертайм. Всё решилось в серии буллитов, где сильнее оказались барнаульцы – 3:2.

– Овертайм получился очень «весёлым». Я не припомню, чтобы в какой-то игре у команд было столько удалений. У нас были моменты при игре 4 на 3, могли завершить игру в свою пользу ещё в овертайме, но вновь подвела реализация. Парни молодцы! Поздравляю всех болельщиков с победой!

Игру «Динамо-Алтай» – «Сокол» вместе с Александром Усачёвым смотрел Олег Харлов

Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Алтай»

Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Алтай»

Взято отсюда