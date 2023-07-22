Неудачный рестарт. Обзор матчей чемпионата Сибири
В пятницу, 21 июля, четырьмя матчами стартовал второй круг чемпионата Сибири по футболу среди любительских команд.
Два представителя нашего региона, барнаульские «Динамо-М» и «Темп», играли в гостях и, к сожалению, не смогли пополнить свой багаж очков.
Молодежь «Динамо» ничего не смогла противопоставить линии атаки «Читы», и счет 6:1 вполне отражает расклад сил в этом матче. Хет-трик у хозяев сделал Пичуев.
«Бурятия» становится для «Темпа» одним из самых принципиальных соперников. От их вчерашнего матча стоило ждать хороших эмоций. Мотивация была высокой. Во-первых, «Бурятия» обыграла барнаульцев в гостях в завершающем матче первого круга (3:2). Во-вторых, с огромной долей вероятности именно команда из Улан-Удэ будет соперником «Темпа» в финале Кубка Сибири в октябре (в первом полуфинале уланудэнцы разгромили 5:1 «Иркутск-М», состав которого теперь стал по-настоящему «молодежным», поскольку все лидеры клуба играют теперь во Второй лиге за главную команду «Иркутск»).
Но, к сожалению, реванша за домашнее поражение не случилось, и репетицию кубкового финала лучше провели хозяева. Первый тайм не принес успеха ни одной из команд, хотя опасные моменты были. А вот во второй половине «Бурятия» за пять минут забила дважды (отличились Бурункуев и Васильев) и сделала весомую заявку на победу. «Темп», конечно, постарался отыграться, но забил только один мяч: за 10 минут до конца Роман Сычёв ударом со штрафного сократил разницу в счете и догнал в споре бомбардиров Эдуарда Богданова (по 10 мячей), но ничью зацепить не удалось – 1:2. Это четвертое поражение «Темпа» в сезоне, а «Бурятия» не проигрывает уже 11 матчей!
Визит в столицу Бурятии не добавил положительных эмоций наставнику «Темпа» Ивану Старкову. Фото: ФК «Темп»
Выскажу версию, что барнаульцам не хватило эмоций на эту важную встречу. В Бурятию «Темп» приехал после непростого (и вынужденного) выезда в Междуреченск, где состоялся, мягко говоря, чудной для кубкового формата соревнований полуфинальный мини-турнир Кубка Сибири-2023 с участием «Распадской», «Новокузнецка» и «Темпа». Подопечные Ивана Старкова провели там два матча подряд в минувшие субботу и воскресенье, а в финал вышли по счастливому жребию. Если кто не в курсе, то в регламенте Кубка Сибири в этом сезоне появился пункт, что при равенстве всех спортивных показателей у двух команд финалист турнира определяется подбрасыванием монетки! Счастливый случай был на стороне «бордово-оранжевых», но вояж на Кузбасс точно не добавил ребятам сил и эмоций. Вот и вышло, что к матчу чемпионата барнаульцы подошли в далеко не оптимальном состоянии.
Два других матча проходили в Красноярске. «Енисей-М» сыграл вничью (1:1) с иркутским «Байкалом», а «Рассвет» переиграл лидера турнира «Иркутск-М» со счетом 3:2.
Добавим, что кузбасское дерби «Новокузнецк» – «Распадская» состоится сегодня, а игры следующего тура намечены на воскресенье, 23 июля. «Темп» сыграет с «Читой», а «Динамо-М» с «Бурятией». Традиционно ссылки на трансляции матчей опубликуем незадолго до начала игр.
ТАБЛО
21 июля, пятница
«Чита» – «Динамо-Барнаул-М» – 6:1 (2:1) Голы: Пичуев 14', 18', 54', Чадов 51' (с пенальти), Чудин 69', Захаров 88' – Маковецкий 22' (автогол)
«Енисей-М» Красноярск – «Байкал» Иркутск – 1:1 (1:1) Голы: Щапин 18' – Чеботарёв 6' «Рассвет» Красноярск – «Иркутск-М» – 3:2 (3:2) Голы: Гурулёв 19', Хомяк 42', Михаленко 45' – Лаврентьев 20', 37' «Бурятия» Улан-Удэ – «Темп» Барнаул – 2:1 (0:0) Голы: Бурункуев 63', Васильев 68' – Сычёв 79' Статистика и протоколы матчей на сайте СФФ «Сибирь»
|1
|Иркутск М (Иркутск)
|13
|9
|2
|2
|38-5
|29
|2
|Полимер (Барнаул)
|12
|7
|4
|1
|22-11
|25
|3
|Бурятия (Улан-Удэ)
|13
|7
|4
|2
|23-13
|25
|4
|Распадская (Междуреченск)
|12
|6
|5
|1
|26-9
|23
|5
|Темп (Барнаул)
|13
|6
|3
|4
|38-21
|21
|6
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|12
|5
|5
|2
|18-11
|20
|7
|Чита (Чита)
|13
|6
|0
|7
|24-26
|18
|8
|Новосибирск-М (Новосибирск)
|12
|4
|5
|3
|19-19
|17
|9
|Рассвет (Красноярск)
|13
|4
|4
|5
|23-30
|16
|10
|Енисей-М (Красноярск)
|13
|3
|3
|7
|17-28
|12
|11
|Торпедо (Рубцовск)
|12
|1
|4
|7
|7-26
|7
|12
|Байкал (Иркутск)
|13
|1
|3
|9
|11-41
|6
|13
|Динамо-Барнаул-М (Барнаул)
|13
|1
|2
|10
|14-39
|5