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Неудачный рестарт. Обзор матчей чемпионата Сибири

редактор01 mins

В пятницу, 21 июля, четырьмя матчами стартовал второй круг чемпионата Сибири по футболу среди любительских команд.

Два представителя нашего региона, барнаульские «Динамо-М» и «Темп», играли в гостях и, к сожалению, не смогли пополнить свой багаж очков.

Молодежь «Динамо» ничего не смогла противопоставить линии атаки «Читы», и счет 6:1 вполне отражает расклад сил в этом матче. Хет-трик у хозяев сделал Пичуев.

«Бурятия» становится для «Темпа» одним из самых принципиальных соперников. От их вчерашнего матча стоило ждать хороших эмоций. Мотивация была высокой. Во-первых, «Бурятия» обыграла барнаульцев в гостях в завершающем матче первого круга (3:2). Во-вторых, с огромной долей вероятности именно команда из Улан-Удэ будет соперником «Темпа» в финале Кубка Сибири в октябре (в первом полуфинале уланудэнцы разгромили 5:1 «Иркутск-М», состав которого теперь стал по-настоящему «молодежным», поскольку все лидеры клуба играют теперь во Второй лиге за главную команду «Иркутск»).

Но, к сожалению, реванша за домашнее поражение не случилось, и репетицию кубкового финала лучше провели хозяева. Первый тайм не принес успеха ни одной из команд, хотя опасные моменты были. А вот во второй половине «Бурятия» за пять минут забила дважды (отличились Бурункуев и Васильев) и сделала весомую заявку на победу. «Темп», конечно, постарался отыграться, но забил только один мяч: за 10 минут до конца Роман Сычёв ударом со штрафного сократил разницу в счете и догнал в споре бомбардиров Эдуарда Богданова (по 10 мячей), но ничью зацепить не удалось – 1:2. Это четвертое поражение «Темпа» в сезоне, а «Бурятия» не проигрывает уже 11 матчей!

Визит в столицу Бурятии не добавил положительных эмоций наставнику «Темпа» Ивану Старкову. Фото: ФК «Темп»

Выскажу версию, что барнаульцам не хватило эмоций на эту важную встречу. В Бурятию «Темп» приехал после непростого (и вынужденного) выезда в Междуреченск, где состоялся, мягко говоря, чудной для кубкового формата соревнований полуфинальный мини-турнир Кубка Сибири-2023 с участием «Распадской», «Новокузнецка» и «Темпа». Подопечные Ивана Старкова провели там два матча подряд в минувшие субботу и воскресенье, а в финал вышли по счастливому жребию. Если кто не в курсе, то в регламенте Кубка Сибири в этом сезоне появился пункт, что при равенстве всех спортивных показателей у двух команд финалист турнира определяется подбрасыванием монетки! Счастливый случай был на стороне «бордово-оранжевых», но вояж на Кузбасс точно не добавил ребятам сил и эмоций. Вот и вышло, что к матчу чемпионата барнаульцы подошли в далеко не оптимальном состоянии.

Два других матча проходили в Красноярске. «Енисей-М» сыграл вничью (1:1) с иркутским «Байкалом», а «Рассвет» переиграл лидера турнира «Иркутск-М» со счетом 3:2.

Добавим, что кузбасское дерби «Новокузнецк» – «Распадская» состоится сегодня, а игры следующего тура намечены на воскресенье, 23 июля. «Темп» сыграет с «Читой», а «Динамо-М» с «Бурятией». Традиционно ссылки на трансляции матчей опубликуем незадолго до начала игр.

ТАБЛО

21 июля, пятница

«Чита» – «Динамо-Барнаул-М» – 6:1 (2:1) Голы: Пичуев 14', 18', 54', Чадов 51' (с пенальти), Чудин 69', Захаров 88' – Маковецкий 22' (автогол)

«Енисей-М» Красноярск – «Байкал» Иркутск – 1:1 (1:1) Голы: Щапин 18' – Чеботарёв 6' «Рассвет» Красноярск – «Иркутск-М» – 3:2 (3:2) Голы: Гурулёв 19', Хомяк 42', Михаленко 45' – Лаврентьев 20', 37' «Бурятия» Улан-Удэ – «Темп» Барнаул – 2:1 (0:0) Голы: Бурункуев 63', Васильев 68' – Сычёв 79' Статистика и протоколы матчей на сайте СФФ «Сибирь»

1 Иркутск М (Иркутск) 13 9 2 2 38-5 29
2 Полимер (Барнаул) 12 7 4 1 22-11 25
3 Бурятия (Улан-Удэ) 13 7 4 2 23-13 25
4 Распадская (Междуреченск) 12 6 5 1 26-9 23
5 Темп (Барнаул) 13 6 3 4 38-21 21
6 Новокузнецк (Новокузнецк) 12 5 5 2 18-11 20
7 Чита (Чита) 13 6 0 7 24-26 18
8 Новосибирск-М (Новосибирск) 12 4 5 3 19-19 17
9 Рассвет (Красноярск) 13 4 4 5 23-30 16
10 Енисей-М (Красноярск) 13 3 3 7 17-28 12
11 Торпедо (Рубцовск) 12 1 4 7 7-26 7
12 Байкал (Иркутск) 13 1 3 9 11-41 6
13 Динамо-Барнаул-М (Барнаул) 13 1 2 10 14-39 5

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