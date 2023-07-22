Никита, богатырь алтайский: барнаульский спортсмен жмёт полтонны от груди и удивляет признанных силачей

В силовые виды спорта Никита Старостин пришел всего-то лет пять назад. Но успехи за это время у него колоссальные. Летом он выиграл региональный этап турнира «Сила дворов» по силовому экстриму, но это не главное. За несколько месяцев до этого парень на соревнованиях в Казахстане лежа выжал от груди 505 кг, что стало мировым рекордом в этой дисциплине по версии одной из федераций.

Худой, но крепкий

Богатырями обычно не становятся, богатырями рождаются. В кого Никита Старостин пошел такой недюжинной силой, он и сам точно не знает. Говорит, что его отец в свое время был самым сильным в школе.

— Может быть, кто-то и в старшем поколении тоже крепким был, но не раскрывал свои таланты, а я вот решил попробовать, — улыбается он.

В своей школе он тоже был признанным силачом, носил кличку «качок». Правда, классическим качком он никогда не был. Никита вообще говорит, что на свои возможности стал обращать внимание лет в 17−18. Да, подтягивался больше всех в классе, штангу самую тяжелую поднимал — ну и что.

— Я вообще был худощавым, но жилистым и крепким, — рассказывает Никита. — Потом понял, что масса — это сила, стал вес набирать.

А до этого он в раннем детстве занимался спортивной гимнастикой. Нравилось, хотя большим талантом он себя не считает. Сальто освоил, но когда последний раз выполнял, уже и не помнит — сейчас точно не рискнёт.

После гимнастики было тхэквондо, потом дзюдо и самбо. Борьбу осваивал под руководством известного в городе тренера Светланы Тихоновой.

— С самбо вообще всё было интересно. Я все приемы освоил. Но на соревнованиях, помимо этого, нужен борцовский IQ, чтобы технику вовремя применить. Броски я умел делать всё, но в нужный момент не мог ничего. До определенного уровня этого хватало, а потом всё, — вспоминает Никита.

Его спортивную судьбу изменила школа-интернат с первоначальной летной подготовкой, куда Старостин пошёл учиться. О небе он не мечтал, но военным быть хотел. Правда, тоже не сложилось. Когда вплотную столкнулся с казарменным бытом, военной дисциплиной, понял, что это не его. Зато именно там он впервые плотно познакомился с тренажерным залом, где проводил всё свободное время.

Сила или эстетика?

Изначально Никита думал стать бодибилдером и накачать рельефные мышцы. Возможно, это бы получилось, но когда он начал поднимать штангу, прогресс пошел семимильными шагами — в 16 лет он пришёл в тренажерный зал, а уже в 20 выжал 500 килограмм. Одновременно спортсмен стал думать, как можно стать ещё сильнее. Силу дает масса, что, правда, идет вразрез с эстетикой. Сейчас вес Никиты 137 килограмм, он прекрасно понимает, что это больше оптимального, но если сбрасывать — потеряется мощь. Так что борьбу с лишними килограммами решил оставить на потом.

— Когда серьёзно начал заниматься, у меня уже была другая мотивация — наедал массу, покупал дорогие гейнеры ( пищевая добавка в спортивном питании — Прим. авт. ), — улыбается Никита. — 500 килограмм я поднял в Барнауле на соревнованиях «Самый сильный человек России». Там ещё и шла заруба с моим тренером Алексеем Меркуловым. Он в первой попытке заказал 430 килограмм, потом 450, 460, а затем рекордные 500, но не справился. А мне стало интересно, смогу или нет, тем более, он ведь штангу почти оторвал от груди. Я смог. Потом несколько раз пересматривал, мне никто не помогал, не поддерживал штангу, слава богу — иначе бы некрасиво вышло.

А уже в этом году Никите покорились 505 килограмм — мировой рекорд в жиме лежа по версии Федерации НАП. Организатор соревнований по силовому экстриму в Барнауле, известный тяжелоатлет Михаил Кокляев, когда узнал про такой вес, сказал, что даже близко к такому не подходил и ему было бы страшно. Никита только улыбается:

— После 400 килограмм всё примерно одинаково. И если упадет, то всё. Года два назад 460 килограмм я не удержал. Слава богу, штанга упала на стойку, я отделался ушибом ребра и ещё кисть заболела.

Фото: Владимир Мартынов Как прыжки с шестом

Здесь стоит пояснить, что в пауэрлифтинге есть два направления — жим без экипировки и с использованием спецамуниции. Первое — это когда спортсмен сражается со штангой, как есть. Второе — атлет использует так называемую софт-экипировку. Она надевается на тело или конкретно руки и действует как пружина: сначала спортсмен лежа со штангой растягивает её, а потом она будто выталкивает снаряд. Такая «спецодежда» тоже бывает разной, но самая профессиональная и жесткая как раз и позволяет поднимать экстремальный вес. Для сравнения — без амуниции Никита жмёт 220 килограмм. Правда, и делает это крайне редко, для себя, так как считает, что эти два направления — словно разные виды спорта.

— Люди непосвященные считают, что за нас все делает эта самая пружина. Но я бы сравнил это с легкой атлетикой, где есть прыжки в высоту и прыжки с шестом, — говорит Никита. — В первых спортсмен использует только свои ноги и преодолевает высоту в районе двух метров. Во вторых у него шест, который позволяет взлетать на четыре-пять метров. Без него такой рубеж никогда не преодолеть. Но ведь никто не говорит, что все это исключительно благодаря шесту — легкоатлет должен правильно разбежаться, точно его упереть, выполнить полет, обогнуть планку и приземлиться. Так и у нас — экипировка помогает, но сама не делает. И в плане техники в ней гораздо больше нюансов, чем без неё.

На тренировках, кстати, такой рекордный вес Старостин не штурмовал — в максимальных подходах берёт 480−490 килограмм. Чтобы подстраховать, требуется штук пять крепких парней. Занимающиеся в зале к такому зрелищу уже привыкли.

В спортивном зале Никита, кстати, не только спортсмен, но и тренер. Правда, говорит, что самому заниматься проще, чем готовить других. Идеальных учеников нет, а иной раз спортсмены отличаются излишним усердием — говоришь ему, поднимай 100 килограмм, а он берётся за 150, а потом вместе с тренером гадает, почему у него плечи болят.

Ну, а теперь приходится находить время и на силовой экстрим. Года три назад Никита впервые в нём поучаствовал на местном уровне, а на «Силу дворов» шёл, думая, что ничего не светит. В итоге же вышел в общероссийский финал, правда, пока нет ясности, когда именно он состоится.

— Я считаю, что предела силы у человека нет. Вот Кирилл Сарычев без экипировки пожал 335 килограмм, и все подумали — вот он, предел. Но потом пришел Джулиус Мэддокс и поднял 350 килограмм — и тоже не факт, что это надолго. А лет 20 назад о таком весе вообще никто не мечтал, — говорит Никита.

Осенью Никита Старостин примет участие в турнире «Золотой тигр» в Екатеринбурге — крупнейшем турнире в рамках Федерации НАП.

Ярослав МАХНАЧЁВ, «Вечерний Барнаул»