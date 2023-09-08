Новое сибирское дерби осталось за алтайцами. Обзор матчей Olimpbet ВХЛ

В Olimpbet ВХЛ 7 сентября состоялось пять матчей. Подробности – в обзоре игрового дня на сайте ВХЛ.

Премьера хоккейного сезона в Барнауле прошла на славу. Местный «Динамо-Алтай» принимал дома новокузнецкий «Металлург», самого ближнего соседа на карте ВХЛ. В прежние годы, когда алтайцы выступали в лиге ступенькой ниже, они являлись клубом-партнером новокузнечан, теперь же играют против него в чемпионате. Посмотреть на противостояние сибиряков собралось 3 800 зрителей.

Новокузнечане с первых минут начали шквал атак на ворота команды хозяев, но голкипер Вадим Никитин хладнокровно с ними справлялся. Счет открыли барнаульцы – в середине первого периода забил Александр Редков. Во второй двадцатиминутке его почин поддержал Никита Миллер, и сразу после случился единственный ответный гол «Металлурга» – капитан гостей Максим Кицын отыграл одну шайбу. Но больше никому из новокузнечан отличиться не удалось. Они больше владели шайбой и более, чем вдвое перебросали соперника (49 попаданий в створ против 23), но Никитин не давал себя обыграть.

В третьем игровом отрезке Илья Каргин реализовал большинство, а в концовке Александр Ремов установил окончательный счет на табло – 4:1 в пользу «Динамо-Алтая». Никитин заслужил комплимента от главного тренера «Металлурга».

«Вратарь соперника шикарный, мы очень много бросков сделали, но не смогли его переиграть. Да, скажем откровенно, он нас обыграл сегодня», – сказал Алексей Медведев.

А наставник «Динамо-Алтая» Дмитрий Пархоменко поблагодарил зрителей за поддержку и подчеркнул, что эта победа – для болельщиков. «Люди пришли в надежде, и вы ее подарили своим трудом», – обратился он к хоккеистам.

Для алтайского клуба сегодняшние два очка – первые набранные баллы в Olimpbet ВХЛ.

А вот воскресенские болельщики в четверг остались без праздника. «Химик» на своем льду проиграл «Звезде» в одну шайбу – 2:3. Никита Ртищев вывел команду гостей вперед на восьмой минуте, затем во втором периоде хозяева отыгрались благодаря Павлу Кукштелю, реализовавшему численное преимущество, и даже повели – Тимур Хайруллин сделал 2:1 на табло. Но уже через пару минут шайба снова оказалась в воротах воскресенцев – отличился Василий Дронык. А в третьем периоде 18-летний защитник московских армейцев Данила Станиславский броском с дальней дистанции пробил Захара Виноградова и принес своей команде победу. «Химик» проиграл впервые в этом чемпионате, ранее у воскресенцев было три победы подряд.

«Химик» на своем льду проиграл «Звезде». Фото: ВХЛ

«СКА-Нева» результативно поборолась с «Рубином» на своей площадке. Пров Зенков под занавес первого периода забил свой первый гол на уровне Olimpbet ВХЛ, «Рубин» ответил шайбой Никиты Брютова на экваторе поединка. Ничья продержалась недолго, невчане снова вышли вперед, дважды реализовав большинство – отличились Кирилл Танков и Дмитрий Бучельников. «Рубин» не унывал и продолжал бежать вперед, Данилу Мокрушеву удалось отквитать одну шайбу, но хозяева льда уверенно играли в обороне и не позволили большего. В концовке Танков оформил дубль и поставил для невчан победную точку – 4:2.

АКМ в Рязани справился с местными «десантниками» – 3:2. «Рязань-ВДВ» забила первой, отличился Тимофей Барсуков, но хоккеисты АКМ всю игру владели инициативой, много бросали, и на 34-й минуте Илья Шипов пробил молодого вратаря хозяев Максима Павленко. В начале третьего периода Владимир Михасенок повторил успех, впервые выведя туляков вперед, затем Максим Мальцев сделал преимущество гостей уверенным. Буквально через минуту рязанцы ответили шайбой Давида Швангирадзе, но догнать соперника так и не успели. Для АКМ эта победа – первая в сезоне.

Петербургское «Динамо» уверенно разобралось с «Югрой» на своей площадке. В этой игре хозяева изначально действовали первым номером, Антон Косолапов открыл счет на старте, Егор Сердюк сделал 2:0 еще до первого перерыва. Второй период ознаменовался шайбой Кирилла Беляева и дракой – югорчанин Дамир Рахимуллин победил в кулачном поединке Даниила Давыдова, но получил 17 минут штрафа как зачинщик инцидента. Третий период начался с еще одной шайбы в исполнении «Динамо» – Иван Косоренков сделал 4:0. У «Югры» хватило сил только на «гол престижа», причем в меньшинстве. Выиграв вбрасывание, они убежали вперед, и Тимур Шарифьянов обыграл в ближнем бою голкипера хозяев Сергея Большакова, лишив того «сухаря». Встреча завершилась победой динамовцев 4:1.

Пресс-служба ВХЛ