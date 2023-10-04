Обзор матча барнаульского «Динамо» со вторым «Уралом» и видео лучших моментов игры

Автор: Пресс служба

Как раз за несколько дней до этого матча в фарм-клубе «Урала» произошла смена наставника команды: бывший главный тренер Денис Клюев ушел на повышение в команду Премьер-Лиги «Сочи» на должность второго тренера, а уральский дубль возглавил его помощник – Ансар Аюпов. Такое событие всегда предполагает какие-то изменения в команде — от ее состава до изменения рисунка игры за счет новых исполнителей. К тому же дает большие шансы играть тем, кто до этого только мечтал об этом или окончательно застолбить свои места в команде лидерам коллектива. И само собой, каждый в глазах нового наставника хочет выгодно показать себя.

Первое, что сразу же бросилось в глаза – подбор игроков гостей по ростовым данным и опыту их выступлений во второй лиге. Рослая команда, в стартовом составе которой был всего один игрок 2005 года рождения (Сатучин), трое – 2004-го (Полев, Букин, Боярских), а остальные – все старше. Что говорило только об одном – в Барнаул уральцы явно приехали за очками. Причем, в очень хорошем настроении и на подъеме, так как в минувшем туре сумели одолеть лидера – «Торпедо Миасс» (3:2), нанеся ему первое поражение в сезоне, что до этого не удавалось сделать никому.

У динамовцев по-прежнему несколько основных игроков из-за травм не играют и что самое печальное – не готов пока играть главный лидер команды вратарь Карюкин. Поэтому вместо него продолжает играть 16-летний Мирошниченко. В матчах против владивостокского «Динамо» и «Акрона-2» ему уже удалось даже не пропустить в свои ворота ни одного мяча. В обороне нашей команды практически в каждом матче появляется новый игрок, что тоже приводит к дополнительным трудностям, так как времени чтобы сыграться в этой линии фактически нет. Вот и в этом матче на правом фланге после долгого перерыва играл Майер. Кстати, сыграл достаточно уверенно, был активен и заметен. В средней линии играли вчерашние дублеры – Фоминых и Икромиддинов, да и на замене были такие же малоопытные, как Гришаков и Шадура. Лишь на флангах свои привычные места занимали Осипов, Кузнецов и Завьялов, а в атаке – Абрамов.

Расчет уральцев на своих рослых игроков полностью оправдал себя. При угловых и штрафных ударах все они оказывали серьезное давление на нашу оборону. Один из «стандартов» на 14-й минуте принес им ожидаемый успех. 25-летний капитан «Урала-2» издалека навесил мяч на штрафную площадь, где наш молодой вратарь не совсем уверенно и жестко пошел на мяч. Он попытался его поймать за пределами вратарской площадки, где натолкнулся на двигавшегося к нему спиной высоченного защитника Любухина (2002), упал и сбросил мяч рукой под удар Куликова (2003). Тот в одно касание уложил мяч в ворота – 0:1. Если бы Мирошниченко блокировали в его вратарской площадке, то однозначно при контакте с соперником был бы назначен свободный удар, но он уже покинул ее и преимущество перед другими игроками имел только одно – он мог играть руками. Но вместо того, чтобы выбить этот высоколетящий мяч кулаком, Егор принял неверное решение – ловить, но сделать это толком не смог.

Динамовцы и до пропущенного гола грешили неточными передачами, когда мяч после первого длинного паса из обороны сразу летел в аут или после двух- трех касаний доставался чужому игроку, а после результативного выстрела соперников совсем свалились на сумбурный футбол. Наоборот, уральцам забитый мяч только добавил уверенности в действиях и куража. На 30-й минуте запомнился глубокий рейд из средины поля Галанина, который завершил его неточным ударом. А через две минуты Боярских с Сатучиным убежали вдвоем на одного Хугаева и только чудом не забили второй гол. В средней линии Лоскутов и Галанин моментами переигрывали динамовцев. Житников в одном из моментов не успевал за соперником и остановил его проход ценой желтой карточки, а затем в пылу борьбы получил мышечную травму и в большей степени из-за этого в перерыве матча был заменен на Никифоренко.

Не прошло и двух минут с начала второго тайма, как после подачи углового удара, у восточных ворот «Динамо» никто из динамовцев не смог выбить мяч из штрафной площадки. После короткого розыгрыша внутри штрафной Шеленков (2003) расстрелял с близкого расстояния наши ворота – 0:2. А еще через две минуты удар Сатучина с линии вратарской площадки сотряс перекладину ворот Мирошниченко. В эти минуты преимущество уральцев в движении и создании голевых моментов было очевидным. И все-таки в это трудное время матча динамовцы проявили характер и даже переломили ход игры и забили ответный гол. Ударом со «штыка» сделал это Бакай – 1:2. Динамовцы попытались «дожать» соперника, выпустив на поле свежих Яркина и Шаболина вместо Икромиддинова и Осипова, но и уральцы тут же произвели две замены, бросив в бой быстрых Абдуллаева (2003) и Толкачева (2000). После неудачного розыгрыша динамовцами углового удара уральцы убежали вдвоем на одного Майера, но немного затянули с последним пасом и Абдуллаев оказался в офсайде.

Переломным моментом вновь оказалось стандартное положение, когда после углового удара высоченный Любухин в окружении динамовских защитников срезал мяч головой в ворота Мирошниченко – 1:3. А через минуту грубый толчок Куликова в спину Яркина закончился травмой и Артем покинул поле досрочно. Это было время «дожития» и сведения каких-то счетов, когда в течение пяти минут Бакай дважды «умудрился» получить желтые карточки за откровенно грубую игру и следующий домашний матч с казанским «Рубином-2» он пропустит. Динамовцы этот матч проиграли по игре, так как уступали сопернику практически во всем.

Многие болельщики задаются вопросом: почему более сильные команды в последнее время все чаще стали проигрывать более слабым? Ответ лежит на поверхности: просто все сильные команды ушли из нашей группы на повышение и в ней остались середняки и фарм-клубы. Поэтому общий класс игры оставшихся команд-середняков стал заметно снижаться, а фарм-клубы подтягиваются к ним. В сухом остатке получаем малопривлекательную группу команд, в подавляющем большинстве не имеющих высоких задач. Выход из этого положения может быть только один – уже на следующий год ставить высокую задачу и выходить в группу «серебро», где играют наши соседи-новосибирцы.

Автор: Валерий Лямкин, пресс-служба «Динамо-Барнаул»

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