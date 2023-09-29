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Огнеборцы не могут проиграть! В Барнауле прошёл турнир по хоккею «Настольник» среди команд МЧС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

27 сентября в Индустриальном районе Барнаула на хоккейной коробке по адресу Власихинская, 103 прошел турнир по Большому настольному хоккею (или «Настольник») среди 10 команд Первого пожарно-спасательного отряда МЧС города Барнаула. Организатором спортивного праздника выступила Лига хоккея на валенках.

От своего зимнего собрата «Настольник» отличается в первую очередь не площадкой даже, а ее разметкой, очень похожей на систему пазов в хорошо знакомой многим игровой настольной версии хоккея. То есть игроки в «Настольнике» имеют ограниченную зону действия, а передавать шайбу (то есть мячик) должны партнерам по команде точными пасами.

На фото: главный форвард барнаульского футбольного клуба «Темп» Роман Сычев (по профессии пожарный) осваивает новый для себя вид спорта

Этот вид хоккея придумали в Удмуртии лидеры движения Ассоциация дворового хоккея , и он успешно шагает по стране. Особый всплеск произошел после автопробега от Ижевска до Владивостока идейного вдохновителя хоккея на валенках Михаила Смагина в июле этого года.

Как раз в июле в столице Алтайского края две команды МЧС первый раз попробовали сыграть в Настольник, и им очень понравилось. Теперь количество участников выросло до 10 команд! Пришлось сделали два поля на площадке и играть в две подгруппы. Лидеры подгрупп в итоге соревновались за призовые места.

Организатором и судьей соревнований со стороны МЧС был старший лейтенант Павел Рябушкин.

Лига «Хоккей на валенках» Алтай взяла на себя переговоры с управляющей компанией микрорайона по месту проведения, предоставила оборудование (ворота, клюшки, мячи) и обеспечило главное судейство турнира.

Надо сказать, что с момента массового развития у нас в крае хоккейно-валеночного движения (с 2019 года) Лига активно сотрудничает с Первым пожарно-спасательным отрядом. Огнеборцы регулярно участвуют в зимних турнирах и занимают там призовые места. В этот раз они решили освоить «Настольник» по нескольким причинам: это не травмоопасно, интересно, зрелищно.

Огнеборцы не могут проиграть! В Барнауле прошёл турнир по хоккею «Настольник» среди команд МЧС

Зрелищность подтверждалась и количеством зрителей, вышедших на балконы и выглядывающих из окон близлежащих многоэтажек. За турниром с интересом наблюдали и взрослые, и дети. Родители приводили к площадке маленьких детей со словами: «Смотри, это хоккей».

Страсти кипели на поле, поскольку по сути профессии огнеборцы не могут проиграть. В итоге дипломы призеров получили 7-я, 5-я и 3-я пожарные части города Барнаула.

От лица всего краевого «хоккейно-валеночного» движения организаторы праздника выражают благодарность Первому пожарно-спасательному отряду за их «легкость на подъем» и регулярную активность в проведении мероприятий Лиги «Хоккей на валенках». Эти парни не могут иначе!

Алексей Бирюков, координатор Хоккей-на-валеночной лиги ( ХНВЛ) в Алтайском крае

Большой фотоальбом по ссылке.

Взято отсюда

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