Около 200 велогонщиков из пяти сибирских регионов выступили в Барнауле на «Марафоне PULSE»

Гонка проводилась 23 сентября в Ленточном бору. На старт кросс-кантри марафона вышли велолюбители из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей.

Загруженный календарь

Велосезон недолгий, но очень насыщенный. С мая по сентябрь прошли восемь этапов Кубка городов Сибири по маунтинбайку, ещё четыре этапа – по шоссейным гонкам. Горный велосипед в народе более популярен, что неудивительно: лесов с различным рельефом у нас много, а вот безопасных асфальтированных трасс для тренировок – дефицит.

Примечательно, что половина всех этапов в 2023 году проводилась в Алтайском крае. В маунтинбайке хозяевами соревнований становились Белокуриха, Тягун (с финишем в Заринске) и дважды Барнаул – на разных трассах и с разными организаторами. Традиционно венчал соревновательный сезон «Веломарафон PULSE».

Фото: Олег Богданов

– Это уже легендарная гонка, самая массовая в рамках Кубка городов Сибири, – с гордостью говорит организатор Софья Николенко. – В прошлом году мы набрали 300 участников. Примерно столько же ожидалось и в этот раз, но многих велосипедистов отпугнула погода.

В субботу резко похолодало, перед самым стартом прошёл сильный дождь. Трасса стала менее комфортной, зато добавилось зрелищности и непредсказуемости: гонщикам на пути попадались участки из грязи и луж, некоторым не удалось избежать падений…

Но в любом случае на финише всех ждал праздник (и на всякий случай дежурила скорая). В стартовом городке музыкальное настроение задавал DJ Lekhner, отплясывала танцевальная группа поддержки, аниматоры развлекали детвору. Всех угощали едой и напитками от спонсоров, топовым блюдом стал плов. А ещё – абсолютно всем велосипедистам после гонки на шею вешали медали за участие.

Проба сил

На многих соревнованиях есть категория «Первый старт». В неё могут заявиться велолюбители, которые ранее официально нигде не участвовали. И это действительно привлекает толпы новичков, тем более дистанция для них сокращённая.

На «Веломарафоне PULSE 2023» пошли ещё дальше и придумали категорию «Еду за медальку!». В ней нет подиума, поэтому и спешить ни к чему. Это скорее формат велопробега длиной в один 14-километровый круг.

– Муж серьёзно занимается велоспортом, несколько лет назад даже выигрывал марафон, но из-за погоды он в последний момент передумал стартовать. И тогда на его байке я поехала за медалькой, – улыбается Марина Тимошенко из Бердска. – Из-за грязи на спусках и особенно подъёмах с поворотами было очень сложно, упала пару раз. Хорошо, что не в лужу. Организация понравилась, в следующем году, возможно, приедем уже с детьми.

Александр и Мария Еникеевы из Бийска разделились: он поехал «Первый старт» на два круга, она – один круг «за медальку».

– Мы даже не знали о существовании этих гонок. Неделю назад увидели анонс и решили поучаствовать. Особенно идеей загорелся муж, а я его поддержала, – рассказывает Мария Еникеева. – У нас в Бийске тоже есть «Трасса здоровья» в лесу, мы там иногда катаемся после работы. А тут всё же элемент состязательности присутствовал. Всех, кого видела впереди, я старалась обогнать.

Потягался с профи

Барнаулец Алексей Минин из Yolochka Team второй год подряд стал победителем абсолютного зачёта Кубка городов Сибири. Причём в нынешнем сезоне он сделал это досрочно: из восьми этапов Минин не выиграл только один, в Новосибирске, где потерял время из-за прокола колеса.

В начале сентября Алексей ездил в Псебай на международные соревнования, там выступала основная и юниорская сборные России. Событие уникальное, чтобы с профессионалами гонялся любитель. В эту авантюру Минина втянул капитан команды Altay Cycling Team Сергей Масленников. Буквально за два дня велосообщество через краудфандинговую платформу собрало 70 тысяч рублей на поездку.

Минин провёл в Краснодарском крае две гонки, а после возвращения написал подробнейший отчёт.

– Между любителями и профессионалам есть водораздел. Даже чтобы просто заявиться на эти соревнования, пришлось преодолеть множество бюрократических барьеров, я дошёл до главного тренера сборной Николая Крутилина, – делится Алексей Минин.

По его словам, старты профессионалов заметно отличаются от любительских. Не чувствуется праздничная атмосфера, почти нет зрителей и в несколько раз меньше участников. В Псебае их было менее тридцати.

Минин наладил контакты со сборниками и получил много ценной информации. Например, те за сезон накатывают более 15 000 км, а сильнейший маунтинбайкер Сибири – в три раза меньше, работая при этом инженером-конструктором пять дней в неделю. Конечно, о равном соперничестве тут и говорить нечего.

– Сам факт участия парня, который днём на работе и тренируется только по вечерам, дорого стоит, – считает Сергей Масленников, идеолог этого эксперимента. – Был большой эмоциональный подъём, вся Сибирь следила за Алексеем, болела за него. Он привёз колоссальный опыт, мы теперь лучше понимаем своё место в «пищевой цепочке». Вообще за Уралом всего два человека имеют профессиональный рейтинг именно в кросс-кантри. А это олимпийская дисциплина, между прочим. При этом у нас полно мест с самыми разнообразными профилями трасс, например, в той же Белокурихе.

За удовольствие надо платить

Алексей Минин рассказал, что в 2017 году начинал в велоспорте с простенького велосипеда за 20 тысяч рублей. Затем пересел на Format 1122, гонялся на нём два года, после чего сделал самосборный велосипед на карбоновой раме. Продал его за 150 тысяч рублей и, завершив на работе проект и получив премию, приобрёл Scott Spark.

– Сейчас мой велосипед стоит порядка 300-350 тысяч рублей, – говорит Минин. – Конечно, это серьёзные деньги, но я всё-таки поэтапно двигался к этой покупке. Безусловно, инвентарь влияет на результаты, например, в марафонах двухподвес сбережёт больше сил. Но, поучаствовав в гонках с профессионалами, могу сказать, что у нас почти нет таких специальных трасс, где бы велосипед мог раскрыть весь свой потенциал. Поэтому для соревнований любительского уровня вполне хватит и хардтейла, у которого более демократичный ценник. Я, например, понимаю, что смог бы побеждать и на своём предыдущем байке, и даже время примерно такое же показывал, разве что поясница болела бы чуть сильнее.

Семейный досуг

На соревнованиях было много детей, для них проводился отдельный старт с разделением по возрастным категориям. Среди мальчиков 12-14 лет гонку выиграл Дима Горчаков, а среди мальчиков 9-11 лет – его брат Илья. На «Веломарафон PULSE» они приехали из Новосибирска вместе с мамой.

– Сюда нас позвали наши друзья – семья Искаковых, они тоже из Академгородка, – рассказывает Алёна Горчакова. – У нас вообще спортивная семья, но в полном составе приехать не получилось: муж, кандидат в мастера спорта по триатлону, остался дома с маленьким ребёнком. Дедушка Димы и Ильи – Юрий Дмитриевич Горчаков – работает тренером по велоспорту, но в дни веломарафона выступал в Новосибирске в дуатлоне.

Мальчишки впервые оказались в Барнауле, местная трасса им понравилась. «Устал, бедро сильно болело, хотел даже сойти. Но из-за желания победить дотерпел до финиша. Трасса показалась сложной», – признаётся Дима Горчаков. Его друг Тимур Искаков финишировал вторым.

Фото: Олег Богданов

Барнаульцы Эдуард и Ирина Воронцовы познакомились около пяти лет назад на обычной лесной велопокатушке. Стали ездить в одной компании, общее увлечение переросло в серьёзные отношения и создание семьи. С 2019 года начали активно выступать на соревнованиях, последние три сезона Воронцовы синхронно берут Кубок городов Сибири по маунтинбайку: Ирина – в общем зачёте среди женщин, Эдуард – в своей возрастной категории.

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УЛАНОВ Виталий