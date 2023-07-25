Опубликован календарь ВХЛ сезона 2023/2024. «Динамо-Алтай» первый матч сыграет 3 сентября с «Омскими Крыльями»

Утвержден календарь PARI ВХЛ — Кубка Шелкового пути сезона 2023−2024 гг.

Изменения в составе участников

Тольяттинская «Лада» перешла в Континентальную хоккейную лигу, также не примет участия в новом сезоне PARI ВХЛ ангарский «Ермак».

В лигу вернулись самарский ЦСК ВВС и саратовский «Кристалл», также новичками PARI ВХЛ стали «Динамо-Алтай» (Барнаул), ХК «Норильск» (Норильск) и ХК «Челны» (Набережные Челны). Таким образом, в сезоне 2023−2024 гг. сыграют 29 российских команд. В Регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными командами по одному матчу на своем поле и поле соперника. Всего в Регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей (28 — на своем поле и 28 — на поле соперника).

«Динамо-Алтай» стартует в турнире в воскресенье 3 сентября гостевым матчем против «Омских Крыльев». А 7 сентября откроет «домашний сезон» матчем с «Металлургом» из Новокузнецка! Отличная афиша для возвращения большого хоккея в Барнаул!

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Регулярный чемпионат стартует 1 сентября и закончится 18 февраля. За это время команды проведут в общей сложности 812 матчей.

Плей-офф

В плей-офф выходят первые 16 команд. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним, и т. д. Все серии плей-офф проводятся до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей в серии — семь.

Плей-офф стартует 22 февраля 2024 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.

Источник: сайт ВХЛ.