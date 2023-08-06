Отчётно-выборная конференция ФШАК состоится 26 августа

Она пройдёт в Краевом шахматном клубе (ул. Советская, 4). Начало в 15:00. Регистрация откроется за час до этого – в 14:00. Присутствовать на конференции смогут все действующие члены Федерации шахмат Алтайского края, оплатившие ежегодный взнос.

В повестке следующие вопросы:

1. Утверждение отчёта президента о работе федерации за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности федерации за 2022 год.

3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии федерации за 2022 год.

4. Выборы президента ФШАК.

5. Выборы членов Президиума ФШАК.

6. Выборы ревизионной комиссии.

7. Выборы Попечительского совета ФШАК.

8. Утверждение размера членского взноса на 2023 год.

9. Разное.