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Первый круг Юношеской футбольной лиги в Сибири завершился

редактор01 mins

Завершился первый круг Юношеской футбольной лиги в Сибирском федеральном округе. Напомним, ЮФЛ – это масштабный проект Российского футбольного союза, рассчитанный на подготовку спортивного резерва. В сезоне 2023 года турниры проходят по двум возрастам: борьбу за медали ведут команды, составленные из футболистов 2007 и 2008 года рождения.

Алтайский край представляют четыре команды юношей – по две от СШОР Алексея Смертина и Академии «Динамо» имени Льва Яшина. По итогам первой половины соревнований игроки «Динамо – Алтайский край – 2008» возглавляют турнирную таблицу.

Сейчас в состязаниях небольшой перерыв. Для игроков это возможность перевести дух, а для нас – отличный повод подвести промежуточные итоги. Главный тренер команды «Динамо – Алтайский край – 2008» Андрей Клименко рассказал, за счет чего его подопечным удалось подняться на первую строчку.

Фото: Олег Харлов

– Андрей Сергеевич, каким для вас получился первый круг ЮФЛ-Сибирь?

– Нам удалось показать хороший результат. Но начался турнир для нашей команды неудачно. В первой встрече мы с минимальным счетом проиграли нашим соседям из барнаульского «Алтая» – 0:1, а во втором матче сыграли вничью с красноярским «Енисеем» – 1:1. Но я никогда не терял веру в свою команду. Я был уверен, что игроки наберут нужный игровой тонус. Мы не отчаивались, продолжали упорно работать на тренировках и в итоге выправили ситуацию. Наша команда по праву находится в лидерах соревнований. Мы на правильном пути.

– В первом круге у вашей команды два поражения. Помимо проигрыша «Алтаю», вы уступили «Тюмени» – 2:3. Чего вам не хватило для победы?

– Поражение в первой встрече можно списать на предстартовое волнение. Плюс у нас были проблемы с составом, что сказалось на командной игре. «Алтай» создал мало голевых моментов у нашей штрафной площадки, но воспользовался стандартным положением. После матча я сказал ребятам, что ничего страшного не произошло. Поражение было обидным, но очень поучительным. Этот матч заставил ребят взбодриться.

А в гостевой игре с «Тюменью» не хватило сил после долгой дороги. Но, несмотря на это, матч получился на загляденье! Играли две классные команды. Мы проигрывали 0:2, но не опустили рук и сравняли счет – 2:2. К сожалению, мы не смогли удержать ничейный результат или выйти вперед. В этой встрече также не обошлось без проблем с составом. Мы оказались без ведущего игрока. Наш лучший бомбардир Владимир Линючев отправился на просмотр в московское «Динамо-2008».

– Какого футбола вы ждете от своих воспитанников?

– Важно, чтобы ребята не играли в футбол «бей-беги». Стараюсь привить команде комбинационную игру. Наши футболисты нацелены на атаку, при этом мы не забываем об обороне. Игроки не боятся играть на своей половине поля. Мы стараемся выходить из обороны в атаку через короткие и средние передачи. Активно задействуем в этом защитников и даже вратаря. Главное, чтобы ребята не боялись брать инициативу на себя и ошибаться.

– Большой плюс ЮФЛ – молодые футболисты получают регулярную игровую практику. Матчи проходят по круговой системе с разъездами. Турнир оправдывает себя?

– Конечно! Ни одно соревнование несопоставимо с ЮФЛ. Помимо регулярной игровой практики с разъездами, высокой организации соревнований, трансляций матчей, игроки получают и большое внимание со стороны СМИ. По итогам каждого тура футбольные эксперты признают лучших игроков, образуют символическую сборную. Ребята за всем этим следят. Для них это дополнительный стимул проявлять себя в каждом матче. Но я им постоянно говорю, что не стоит зацикливаться на индивидуальных наградах. Признание – это хорошо, но если игрок будет постоянно об этом думать, то забудет о своей команде.

Фото: Олег Харлов

– Насколько такой формат соревнований нравится футболистам?

– Поначалу им было тяжело. Но постепенно игроки адаптируются к такому соревновательному режиму. Если ты хочешь связать свою дальнейшую жизнь с футболом, то нужно становиться профессионалом. Во время выездных игр ребята соблюдают режим дня. У них появляется ответственность за свои поступки.

– С каким настроением вы начинаете второй круг ЮФЛ-Сибирь?

– Настроение у всех отличное! Ребята провели небольшой отпуск. Сейчас мы приступили к тренировкам. Игроки соскучились по футболу. Главное, чтобы они не перегорели. Я говорю ребятам, что не стоит обращать внимание на турнирную таблицу. Наша задача в каждом матче демонстрировать красивый футбол и играть на победу. Ребята настроены решительно и не собираются уступать соперникам первую строчку!

Олег ХАРЛОВ

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