В Челябинске 7 октября прошёл повторный матч 1-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» между местным «Динамо» и «Университетом» из Барнаула.

Победу в игре, как и днём ранее , одержали «студенты» – 3:0.

Счёт в партиях – 25:21; 25:19; 25:20.

Следующие матчи «Университет» проведёт дома 14−15 октября против магнитогорской «Магнитки». Начало игр: 14 октября в 17:00, 15 октября – в 15:00.

Подробности будут позже.

Взято отсюда