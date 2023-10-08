08.10.2023

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Подтвердили уровень. В повторном матче «Университет» вновь обыграл челябинское «Динамо» со счётом 3:0

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Челябинске 7 октября прошёл повторный матч 1-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» между местным «Динамо» и «Университетом» из Барнаула.

Победу в игре, как и днём ранее , одержали «студенты» – 3:0.

Счёт в партиях – 25:21; 25:19; 25:20.

Следующие матчи «Университет» проведёт дома 14−15 октября против магнитогорской «Магнитки». Начало игр: 14 октября в 17:00, 15 октября – в 15:00.

Подробности будут позже.

Взято отсюда

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