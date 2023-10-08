Подтвердили уровень. В повторном матче «Университет» вновь обыграл челябинское «Динамо» со счётом 3:0
В Челябинске 7 октября прошёл повторный матч 1-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» между местным «Динамо» и «Университетом» из Барнаула.
Победу в игре, как и днём ранее , одержали «студенты» – 3:0.
Счёт в партиях – 25:21; 25:19; 25:20.
Следующие матчи «Университет» проведёт дома 14−15 октября против магнитогорской «Магнитки». Начало игр: 14 октября в 17:00, 15 октября – в 15:00.
Подробности будут позже.
Взято отсюда