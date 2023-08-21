Полина Миллер установила лучшее время сезона на дистанции 400 метров среди женщин

Барнаульская легкоатлетка завершила летний сезон яркой победой в Екатеринбурге.

19 августа в Екатеринбурге подошла к концу программа последних легкоатлетических стартов летнего сезона – финальных соревнований «Королевы российского спорта». Напомним, в престижном турнире принимали участие шесть алтайских спортсменов, и в первый соревновательный день двое из них поднялись на пьедестал : Савелий Савлуков был лучшим на своей профильной 400-метровой дистанции, а Сергей Шубенков занял третье место в барьерном 110-метровом беге.

На следующий день в борьбу за медали вступили еще несколько наших земляков. В том числе и Полина Миллер — безусловный лидер сезона среди женщин, которая еще не опускалась ниже первого места этим летом. На уральской дорожке барнаульская спортсменка не только продлила свою серию побед, но еще и обновила рекорд летнего сезона на дистанции 400 метров – ее время 50,86 секунды. Примечательно, что олимпийский норматив на этой «длине» был 50,59 сек. Таким образом, подопечная Надежды Клевцовой на олимпийской ноте завершила летний цикл соревнований, а заодно прилично заработала: напомним, ВФЛА определила победителям награждение в размере 300 000 рублей, а за выполнение олимпийского норматива – еще 100 000.

– Думала, сегодня пробегу хуже – рассказывала СМИ после победы Миллер. — Выступление мое проходило поздно вечером, так что организм больше просился в кровать, чем на старт (смеется). Рада, что выполнила олимпийский норматив. Это не мой личный рекорд, конечно, но все же очень приятно, облегчение испытала. Этим летом было не так много турниров, поэтому есть легкое ощущение того, что не набегалась. Но оставлю его на зимний сезон.

В этот же день на стадионе «Калининец» боролись за награды еще двое представителей Алтайского края — Виктория Погребняк и Евгений Кунц. Погребняк выиграла чемпионата страны на барьерной 100-метровке несколько недель назад, поэтому была одной из явных претенденток на пьедестал. В итоге, Виктория вновь оказалась лучшей среди российских атлеток (13,09 сек), но пропустила вперед троих спортсменок из Белоруссии.

Евгений Кунц не самым удачным образом выступил в первый день соревнований на 1500-метровой дистанции, где показал только седьмое время. Теперь же барнаулец соревновался на стайерской дистанции 5000 метров, и до самого последнего круга претендовал на попадание в топ-3. На финише ему не хватило до бронзы 5,76 секунды, а до второго места – 5,92.

В Барнаул приедут легендарные хоккеисты

БЛАЖЕНКО Иван