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Полузащитник «Зенита» и сборной России наградил призеров и победителей барнаульского турнира

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Полузащитник «Зенита» и сборной России наградил призеров и победителей барнаульского турнира

Полузащитник «Зенита» и сборной России наградил призеров и победителей барнаульского турнира

Полузащитник «Зенита» и сборной России наградил призеров и победителей барнаульского турнира

Полузащитник «Зенита» и сборной России наградил призеров и победителей барнаульского турнира

Полузащитник «Зенита» и сборной России наградил призеров и победителей барнаульского турнира

Полузащитник «Зенита» и сборной России наградил призеров и победителей барнаульского турнира

Полузащитник «Зенита» и сборной России наградил призеров и победителей барнаульского турнира

Полузащитник «Зенита» и сборной России наградил призеров и победителей барнаульского турнира

В дни новогодних каникул в СК «Темп» прошёл турнир на призы Александра Ерохина — пятикратного победителя футбольной Премьер-лиги, полузащитника «Зенита», воспитанника барнаульского футбола. В соревнованиях приняли участие около 50 команд. Турнир на призы Ерохина проводился в трех возрастных группах среди футболистов 2013, 2014 и 2015 годов рождение. Младшие играли на четвертинке поля, самые старшие — на половине. У самых юных набрался максимально возможный состав участников — 16 команд, в остальных группах было чуть меньше. Среди участников – команды из Новокузнецка, Иркутска, Томска и других сибирских городов. Барнаульские участники были в подавляющем большинства – на поле выходили воспитанники академии «Динамо», «Темпа», СШОР А. Смертина, СШОР №2 и других.

В этом году традиционный турнир на призы Ерохина перенесли с марта на январь, благодаря чему титулованный футболист смог лично присутствовать на играх и наградить призеров и победителей. Он отметил хороший уровень мастерства юных коллег и большое число красивых голов.

Победителями турнира в старшей возрастной группе стали футболисты барнаульской академии «Динамо», в средней — «Спартака-Юниора» (Новокузнецк), в младшей — «Ермак-2015» (Томск).

 

Взято отсюда

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