Помогли по-свойски. Одну из последних тренировок перед стартом в чемпионате России волейболисты барнаульского «Университета» провели в спортзале «Кристалл»

Барнаульский «Университет» матчами в Челябинске против местного «Динамо» стартует 6−7 октября в чемпионате России по волейболу среди мужских команд в Высшей лиге «А». Так получилось, что в начале недели команда испытала трудности с залом для очередной тренировки. В спорткомплексе «Победа», где обычно тренируется команда, 2 октября проходили соревнования по спортивной аэробике, а в спорткомплексе АлтГУ, где базируется волейбольный клуб, спортзал был занят под занятия студентов.

И тогда руководство ВК «Университет» обратилось к своим бывшим одноклубникам Вячеславу Аману, Максиму Зырянову и Сергею Брагину с просьбой оказать клубу содействие, предоставив для тренировки команды находящийся в их собственности спортивный зал в торговом центре «Кристалл».

Фото: КЦФР «Спортивная инициатива»

Как известно, двое последних возглавляют Автономную некоммерческую организацию Краевой центр физического развития «Спортивная инициатива». Год назад «Спортивная инициатива» для тренировок своей волейбольной команды и проведения других спортмероприятий для жителей новых кварталов Барнаула стала арендовать спортивный комплекс в торговом комплексе «Кристалл» на улице Балтийской. Когда «СИ» заключала договор аренды, было уже известно, что собственник нацелен на продажу объекта или рассматривает реконструкцию помещения под коммерческие нужды. Максим Зырянов и Сергей Брагин с единомышленниками решили спасти спортивный профиль объекта и найти возможность выкупить помещение. Меньше месяца назад стороны ударили по рукам – собственник сменился.

При покупке объекта «якорным» инвестором выступил Вячеслав Аман, в очередной раз доказавший свою не безразличность к спорту. Не оказался в стороне и большой любитель волейбола, руководитель строительной компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов. Приобретенный спортивный объект по сегодняшним меркам может похвастать шикарной инфраструктурой: игровой зал 30×18 метров, два профессиональных зала хореографии, гимнастический зал и много вспомогательных площадей.

Фото: КЦФР «Спортивная инициатива»

Новых хозяев интересует прежде всего социальная направленность объекта. Прибыль их, конечно, тоже волнует, но во главе угла – спорт. С сентября 2023 года в стенах спортивного комплекса проходят не только тренировки по различным видам спорта, но и крупные спортивные мероприятия. После того, как помещение приобрели бывшие волейболисты «Университета», спортивная повестка зала стала максимально насыщенной: гимнастика художественная и эстетическая, волейбол, карате, разнообразные танцы, мастер-классы и даже модельная школа, нашли свой приют здесь.

В планах сделать объект «разнопрофильным», уютным и доступным для желающих заниматься спортом. Кроме этого, у собственников есть желание ввести СК «Кристалл» в реестр спортивных объектов Минспорта России, что позволит проводить соревнования различного уровня, в том числе и всероссийского.

Взято отсюда