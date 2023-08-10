Правильная охота и охрана животных- рассказываем про Локтевское охотобщество

История организованного охотничьего движения в России насчитывает почти полторы сотни лет, но задачи по разведению охотничьих животных, сохранению среды их обитания, организации правильной охоты, стоявшие перед охотничьей общественностью еще в XIX веке, остаются актуальными и сейчас.

Знакомьтесь- Локтевское РОООИР. Организация, которой в этом году исполняется 18 лет.

25 декабря 2005 года принято считать днём основания Локтевской районной общественной организации охотников и рыболовов.

Председателем правления был выбран Сорокин Александр Александрович, который и по сегодняшний день является бессменным руководителем.

Сегодня Локтевское охотобщество является одним из передовых хозяйств Алтайского края.

Что такое охотничье хозяйство? Зачем оно создано и какие функции выполняет?

История организованного охотничьего движения в России насчитывает почти полторы сотни лет, но задачи по разведению охотничьих животных, сохранению среды их обитания, организации правильной охоты, стоявшие перед охотничьей общественностью еще в XIX веке, остаются актуальными и сейчас.

И Локтевское РОООИР не исключение. Сегодня в районе развиты все виды охоты- копытные (кабан, косуля, лось), водоплавающие, степная дичь (куропатка), бобр, барсук, а также зимняя охота на пушных (заяц, лисица). Плотность заселения повышается с каждым годом, для этого, например, для копытных высаживаются поля. Для кабана- овёс, подсолнечник, для лося- рапс. В этом году у общества имеются два поля в Новеньском. Кроме полей, существует и прикорм животных зерном, устанавливаются солонцы. В этом плане у нашего района есть преимущество перед другими, так как Локтевский район считается солончаковым.

Первая проблема, которая стоит перед обществом- это охрана животного мира от браконьеров, которая стоит даже выше, чем биотехния. Сегодня, во времена высоких технологий (квадрокоптеры, сотовая связь, рации) правонарушителей отследить все труднее, а именно они наносят окружающему животному миру самый большой вред.

Вторая большая проблема- это пожары. И третья, немаловажная опасность для природы района- это отравление животных ядохимикатами, которыми фермеры обрабатывают свои поля. Бывает, что в траву (сорняки) закладывают больший объем химикатов для ее уничтожения, чем это необходимо для ежегодной борьбы с ними, что представляет огромную опасность для жизни и здоровья животных, особенно для молодняка.

Кроме защиты животного мира от опасностей, наше охотобщество занимается восстановлением плотин. Например, в этом году отремонтировали плотину Калантырь, Маховое, Кучеровка. Золотушинскую плотину ремонтировали дважды, но из-за большого объема воды в этом году плотина не выдержала. Для ремонта требуется большая техническая мощь- гусеничный трактор, которого в распоряжении нет.

В этом году по просьбе местных жителей планируется отремонтировать плотину в Ермошихе. С техникой обещали помочь предприниматели Бастраков Владимир Михайлович, который выделяет погрузчик и Калюжний Сергей предоставляет свой ЗИЛ.

Увеличение популяции рыбы в водоёмах тоже входит в перечень обязанностей РОООИР. В этом году было произведено зарыбление кучеровской плотины, запущено около 50 000 малька карпа, сазана и карася с Гилёвского водохранилища и около 100 килограмм взрослого маточного карася с питомника с. Садовый.

С каждым годом охотообщество набирается сил, увеличивая свои активы. По новому закону, сейчас защиту животно мира осуществляет не только государственная служба охотничьего надзора, но и штат охотничьих инспекторов, который Локтевское РОООИР сейчас набирает.

Инспектор должен пройти специальное обучение в Барнауле, затем ему присваивается квалификация Производственный охотничий инспектор, что даёт ему полномочия осуществлять охотничий надзор. Сейчас в охотобщество вступает много людей, несмотря на то, что процесс это очень трудоёмкий, так как обучение проходит в Рубцовске, кроме того требуется прохождение ряда медицинских анализов и специалистов, в том числе нарколога. Видео из внутреннего архива. Полив высаженных саженцев

Ну, и немного юмора на тему охраны окружающей среды от автора