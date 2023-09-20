Пресс-конференция главных тренеров команд после матча «Динамо-Алтай» – «Динамо» Санкт-Петербург (видео)

Тренеры команд подвели итоги первого для Барнаула хоккейного динамовского дерби в ВХЛ, в котором «Динамо-Алтай» переиграл одноклубников с берегов Невы.

Главный тренер «Динамо» СПб Ярослав Люзенков :

– Я сразу хочу отметить, какая здесь атмосфера: болельщик очень здорово поддерживает, чувствует момент, когда поддержать команду, и это придает, конечно, дополнительные силы. По игре: надо забивать свои моменты, потому что соперник реализовал те моменты, которые создал. И вратарь соперника сегодня поймал игру, поэтому хозяева заслуженно победили.

– Какой момент вы бы назвали переломом в этой игре?

– Я считаю, что если мы третий период будем так играть и дальше, то к команде придет успех. Что касается второго периода, то переломный момент – когда два гола подряд пропустили, не доработали 5 на 5 и большинство соперник забил. Разбирали эти моменты, но, к сожалению, ребята все выполнили с точностью до наоборот.

Главный тренер «Динамо-Алтая» Дмитрий Пархоменко :

– Непростая домашняя серия. Поблагодарил за сегодняшнюю победу и за всю домашнюю очень тяжелую серию всю команду, тренерский штаб, административный корпус и, конечно же, наших прекрасных болельщиков. Как мой коллега отметил, это праздник, когда хоккей. Поэтому низкий поклон нашим болельщикам! Непростой был момент во втором периоде: подговорили защитника нашего, чтобы дал нам передохнуть маленько, сломали стекло, поменяли быстренько (смеется), чуть-чуть вздохнули и забили третий гол. И, наверное, это был определяющий момент. Хотя после прошлого матча сделали выводы, вытерпели в непростой ситуации, вратарь нас держал в игре, и победили.

Фото: ХК «Динамо-Алтай»

– Сейчас домашняя серия прошла, календарь очень плотный, через день игры. При подготовке на что сделаете упор, чтобы команда быстрее восстановилась?

– Хорошее настроение, позитив, побольше где-то кому-то накрутить, а с кем-то – пошутить. Ну, наверное, все.

– Хватает времени на тренировочный процесс, и какой аспект вы бы хотели отработать на тренировках?

– Вы знаете, я думаю, я не один такой, так же и коллеги. У нас сумасшедший календарь, то есть, как я ребятам говорил, а мне многие не верили, тренироваться просто некогда. Поэтому мы послезавтра с утра тренируемся и уезжаем в поездку. И там нас ждёт Урал, через день матчи. Поэтому успеваешь что-то воткнуть в то, что хочешь, и все… Поэтому все непросто, все аспекты: зоны атаки, зоны обороты, нейтральные зоны – все надо успеть отработать. Времени мало, поэтому постараемся сделать то, что успеваем.

– В целом, как результаты домашней серии оцениваете?

– Конечно, мы очень рады. Оцениваю очень хорошо.

Пресс-служба ВХЛ