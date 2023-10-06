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Пресс-конференция главных тренеров после матча чемпионата ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Сокол»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В «Титов Арене» 5 октября прошёл матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между барнаульским «Динамо-Алтай» и красноярским «Соколом». Победу в серии буллитов одержали динамовцы – 3:2.

На послематчевой пресс-конференции наставник красноярцев Александр Нестеров отметил, что уже вторую встречу подряд команде приходится отыгрываться. Однако сегодня мастерство в исполнении буллитов было выше у хозяев. И это никак не лотерея.

Дмитрий Пархоменко поблагодарил за игру команду и болельщиков. «Очень рады этой победе. Она очень нужная, она мужская, она очень тяжелая», — отметил главный тренер «Динамо-Алтай».

Александр НЕСТЕРОВ , главный тренер команды «Сокол» (Красноярск):

– Мы начинаем вторую игру подряд с 0:2. Сейчас все команды цепляются, и потом тяжело отыгрываться. Ребята молодцы, второй и третий период все-таки, сравняли счёт, а там уже по буллитам… Как говорят, это лотерея, да нет, это мастерство и сегодня выше у «Динамо».

– Есть ли какие-то причины, что первые периоды, не получаются у команды?

– Видим, но пока не можем понять, может, психология какая-то, но пока не можем разобраться. Будем что-то менять.

Дмитрий ПАРХОМЕНКО, главный тренер команды «Динамо-Алтай»:

– Все всё видели: хороший боевой матч, мы очень рады этой победе! Она очень нужная, она мужская, она очень тяжелая. Спасибо команде, каждому парню! Спасибо нашему шестому игроку – болельщикам. Очень здорово, что они вместе с командой! Мы очень довольны. Спасибо.

– На днях подписали Комарова. Стоит ли его ждать в субботу или он уже на выезд отправится?

– Отвечу поговоркой: утро вечера мудренее.

– И про Алексея Зубова, ждем его восстановления после травмы, когда его стоит ожидать?

– Алексей только вчера вышел с больничного, поэтому, наверное, отвечу так же.

Пресс-служба ХК «Динамо-Алтай»

Взято отсюда

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