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Пресс-конференция главных тренеров после матча чемпионата ВХЛ «Зауралье» – «Динамо-Алтай»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Кургане 30 сентября в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ хоккеисты барнаульского «Динамо-Алтая» в серии буллитов уступили местному «Зауралью» – 3:4.

Главные тренеры команд Михаил Звягин и Дмитрий Пархоменко подвели итоги прошедшей встречи.

Михаил ЗВЯГИН , главный тренер ХК «Зауралье»:

– Тяжело входили в матч. Проигрывали во всем: в коньковой работе, единоборствах. То, что после первого периода проигрывали только 0:1, для нас было хорошо. В перерыве сделали перестановки, внесли изменения в рисунок игры. Второй период более-менее нормально провели. В третьем периоде достали из себя всё – молодцы ребята! Достали жилы, мужской характер. Хорошо сработали в большинстве. Но нужно доводить такие матчи до победы в основное время. Несмотря на то, что соперник по игре заслуживал большего. Наши неверные решения, удаления привели к тому, что ушли в овертайм. А дальше буллиты. Мастерство наших игроков и вратаря оказалось выше. Самое главное, что добились результата! Через день следующая игра. Нам надо подумать, почему мы так выглядим, внести какие-то изменения в план подготовки. Сейчас этим и будем заниматься.

Дмитрий ПАРХОМЕНКО , главный тренер ХК «Динамо-Алтай»:

– Хороший, боевой матч. Очень рады, что взяли очко на выезде. Парни – молодцы, собрались. Четвертая выездная игра, в соперниках – команды из верхней части таблицы. Очень твердые, непростые, системные. Молодцы парни, что в непростой ситуации сравняли счет. Будем работать над буллитами.

– В этой выездной серии «Динамо-Алтай» взяли три очка – два в Орске, одно – в Кургане. Две игры проиграли. Как оцениваете итоги этого выезда в целом?

– Очень непростой уральский выезд. Все команды – лидеры нашего чемпионата, системные. Мы шаг за шагом растем как команда. Строим по кирпичику. Есть вещи, которые ребята, не игравшие на этом уровне, не понимают. Например, что в каждой смене, в каждом моменте нужно отдаваться полностью. Здесь мастера не прощают ошибок.

Пресс-служба ХК «Зауралье»

Пресс-конференция главных тренеров после матча чемпионата ВХЛ «Зауралье» – «Динамо-Алтай»

Взято отсюда

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