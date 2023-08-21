Приземлившиеся в Казани из-за ограничений в Москве рейсы вылетели в свои пункты назначения

«РВ»: рейсы из Казани в Москву и в обратном направлении могут задерживаться

Рейсы, которые принял международный аэропорт Казани на запасном аэродроме из-за временных ограничений в авиагаванях Москвы, улетели в свои изначально запланированные пункты назначения. Об этом сообщает «Реальное время».

«Рейс Екатеринбург — Казань — Москва («Шереметьево») отправился уже в 9:22. Еще один рейс Екатеринбург — Казань — Москва («Шереметьево») — в 9:31. Рейс из Орска [отправился из Казани] в 09:08, из Челябинска — в 09:29», — рассказала изданию сотрудница аэропорта.

По ее словам, самолеты в столицу и из нее задерживаются, время задержки на некоторых рейсах составляет один-два часа.

Напомним, что 21 августа рейс российской авиакомпании, который следовал из Екатеринбурга, вместо московского аэропорта Шереметьево приземлился в аэропорту Казани. Когда самолет должен был начать снижение, воздушное судно развернулось, потому что «все аэропорты Москвы были временно закрыты».

До этого стало известно, что воздушные гавани Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают в штатном режиме. Ограничения на полеты в указанные авиаузлы вводились утром 21 августа до 8:30 в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов. На фоне временных ограничений 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Петербурга.

Ранее у пассажира в аэропорту Владивостока нашли боевую гранату.

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