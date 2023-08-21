ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Спорт
Анна Беломытцева продолжает забивать за московский «Локомотив»
Спорт
Турнир по мини-футболу прошел между подразделениями краевого управления
Спорт
В ветеранских турнирах АКАМФ разыграны вторые комплекты наград в летнем сезоне
Спорт
Продолжается регистрация на традиционный веломарафон PULSE-2023
Спорт
Символическая цифра. Четвёртый этап Кубка КШК по блицу и рапиду собрал в Бийске 64 участника
Спорт
Идёт приём документов в СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай505 News
Новости Горняк115 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт126 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Продолжается регистрация на традиционный веломарафон PULSE-2023

редактор01 mins

На сайте https://sib-events.ru/reg/7681/ идет регистрация на яркую и самую массовую велогонку сезона – 9-й этап Кубка городов Сибири. ХСМ веломарафон PULSE-2023.

Дата: 23 сентября 2023 Место проведения: Алтайский край, Барнаул, шоссе Ленточный Бор, рядом с заправкой «Роснефть». Выдача номеров 10:30 – 11:30 Построение: 11:50 Cтарт: 12:00 Длина круга: 14 км

Категории участников: ⦁ Девушки – 18 – 40лет (1983 – 2005 г. р.) – 3 круга ⦁ Девушки – 41 и старше (1982 и старше) – 3 круга ⦁ Юниоры – 12−14 лет – 1 круг ⦁ Юниоры – 15−17 лет – 2 круга ⦁ Мужчины – 18−30 лет (1993 – 2005 г. р.) – 4 круга ⦁ Мужчины – 31−40 лет (1983 – 1992 г. р.) – 4 круга ⦁ Мужчины – 41−50 лет (1973 – 1982 г. р.) – 4 круга ⦁ Мужчины – 51−60 лет (1963 – 1972 г. р.) – 4 круга ⦁ Мужчины 1962 г. р. и старше – 4 круга ⦁ Первый старт – 2 круга ⦁ Дети 7−9 лет 1 круг (1 км) ⦁ Дети 10−11 лет 2 круга (2км).

В 2022 году организаторам удалось собрать более 300 участников из различных городов Сибири. Заходите на SIB-EVENTS и становитесь частью велосообщества Сибири.

Регистрация на спортивный праздник организована в 23 группах (!) в зависимости от степени подготовки и возраста участников, так что выбрать дистанцию себе по силам сможет каждый.

Организаторами старта являются: Федерация велосипедного спорта Алтайского края и сеть магазинов «Pulse».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News