Продолжается регистрация на традиционный веломарафон PULSE-2023

На сайте https://sib-events.ru/reg/7681/ идет регистрация на яркую и самую массовую велогонку сезона – 9-й этап Кубка городов Сибири. ХСМ веломарафон PULSE-2023.

Дата: 23 сентября 2023 Место проведения: Алтайский край, Барнаул, шоссе Ленточный Бор, рядом с заправкой «Роснефть». Выдача номеров 10:30 – 11:30 Построение: 11:50 Cтарт: 12:00 Длина круга: 14 км

Категории участников: ⦁ Девушки – 18 – 40лет (1983 – 2005 г. р.) – 3 круга ⦁ Девушки – 41 и старше (1982 и старше) – 3 круга ⦁ Юниоры – 12−14 лет – 1 круг ⦁ Юниоры – 15−17 лет – 2 круга ⦁ Мужчины – 18−30 лет (1993 – 2005 г. р.) – 4 круга ⦁ Мужчины – 31−40 лет (1983 – 1992 г. р.) – 4 круга ⦁ Мужчины – 41−50 лет (1973 – 1982 г. р.) – 4 круга ⦁ Мужчины – 51−60 лет (1963 – 1972 г. р.) – 4 круга ⦁ Мужчины 1962 г. р. и старше – 4 круга ⦁ Первый старт – 2 круга ⦁ Дети 7−9 лет 1 круг (1 км) ⦁ Дети 10−11 лет 2 круга (2км).

В 2022 году организаторам удалось собрать более 300 участников из различных городов Сибири. Заходите на SIB-EVENTS и становитесь частью велосообщества Сибири.

Регистрация на спортивный праздник организована в 23 группах (!) в зависимости от степени подготовки и возраста участников, так что выбрать дистанцию себе по силам сможет каждый.

Организаторами старта являются: Федерация велосипедного спорта Алтайского края и сеть магазинов «Pulse».