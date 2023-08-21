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Психолог назвал способы справиться с синдромом упущенного лета

редактор01 mins

Психолог Зберовский: справиться с синдромом упущенного лета поможет перенос дел

Чтобы избавиться от синдрома упущенного лета, достаточно перенести запланированные на июнь, июль и август дела на более поздние месяцы. Об этом в интервью РИАМО рассказал психолог Андрей Зберовский. Он отметил, что главной причиной депрессивного состояния, в данном случае, является отсутствие четкого планирования.

«В рамках второго варианта вы можете перенести все не сделанное этим летом на следующий год, но уже с учетом ваших ошибок. Тогда вы все-таки уже распланируете более детально, более конкретно, бюджет заранее сформируете на следующее лето», — рассказал Зберовский.

В качестве третьего варианта решения проблемы психолог указал на обычное оправдание. По его словам, нужно напомнить себе, что лето — это время для отдыха, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы что-то не успеть.

До этого Зберовский назвал причины возникновения синдрома упущенного лета. По его словам, чтобы планы реализовались, их надо четко расписать и разбить на этапы.

Ранее психолог назвал распространенный, но мало известный симптом депрессии.

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