Работник ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю – призер Всероссийского онлайн-турнира Клуба любителей шахмат «FSINchess»

Соревнования, посвященные Международному дню шахмат, собрали более 20 участников из разных территориальных органов ФСИН России.

Участие во всероссийском турнире принял зоотехник сельскохозяйственного участка ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю Алексей Ефрюшин. В результате Алексей, не проигравший ни одной из сыгранных партий, занял второе место. Решающим оказался подсчет рейтингового коэффициента, который у него оказался несколько меньше, чем у соперника.

Напомним, что Алексей Ефрюшин является членом команды «FSINchess» и постоянно принимает участие не только в соревнованиях, проводимых внутри этого любительского шахматного клуба, но и в турнирах Гослиги. Она объединяет 40 ведомственных команд. Также перворазрядник по шахматам Ефрюшин участвует в краевых первенствах. По итогам 2022 года он вошел в число 14-ти сильнейших шахматистов Алтайского края.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю