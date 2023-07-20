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Работник ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю – призер Всероссийского онлайн-турнира Клуба любителей шахмат «FSINchess»

редактор01 mins

Соревнования, посвященные Международному дню шахмат, собрали более 20 участников из разных территориальных органов ФСИН России.

Участие во всероссийском турнире принял зоотехник сельскохозяйственного участка ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю Алексей Ефрюшин. В результате Алексей, не проигравший ни одной из сыгранных партий, занял второе место. Решающим оказался подсчет рейтингового коэффициента, который у него оказался несколько меньше, чем у соперника.

Напомним, что Алексей Ефрюшин является членом команды «FSINchess» и постоянно принимает участие не только в соревнованиях, проводимых внутри этого любительского шахматного клуба, но и в турнирах Гослиги. Она объединяет 40 ведомственных команд. Также перворазрядник по шахматам Ефрюшин участвует в краевых первенствах. По итогам 2022 года он вошел в число 14-ти сильнейших шахматистов Алтайского края.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

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