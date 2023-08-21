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Райффайзенбанк введет комиссию на входящие переводы в долларах с начала сентября

редактор01 mins

Райффайзенбанк установит комиссию в 50% за входящие переводы в долларах

Райффайзенбанк объявил о введении с начала сентября комиссии за входящие денежные переводы в долларах США. Она составит 50% от суммы. Об этом сообщается на сайте банка.

В сообщении уточнили, что с 1 сентября комиссия за зачисление средств в долларах США на счета клиентов составит 50% от суммы перевода, то есть минимум $1 тыс., но «не более суммы поступления».

«Максимальный размер комиссии составит 10 тысяч долларов США», — указали на сайте.

В кредитной организации пояснили, что причина вынужденного ограничения числа входящих переводов в долларах — изменение рыночных условий. В банке рекомендовали клиентам использовать «другие способы получения платежа».

1 августа стало известно, что австрийский Raiffeisen Bank отложил уход из России.

В конце июля член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский прокомментировал ограничение на прием валюты и рублей банками РФ.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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