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Росгвардейцы приняли участие в открытии крупных соревнований

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Офицеры СОБР «Скала» и ОМОН «Алтай» Управления Росгвардии по Алтайскому краю приняли участие в открытии традиционного первенства по рукопашному бою «Кубок памяти», посвященного погибшим бойцам спецподразделений и 100-летию Общества «Динамо». Соревнования прошли под эгидой Алтайской региональной общественной организации ветеранов спецназа «Братишка» при поддержке Министерства спорта Алтайского края. Для участия в турнире в Барнаул приехали представители 21 спортивного клуба Сибирского федерального округа. За главные призы первенства боролись более 300 юных спортсменов в возрасте от 12 лет до 18 лет. В рамках состязаний также были организованы фестивальные соревнования среди воспитанников военно-патриотических клубов. В числе почетных гостей, приглашенных на церемонию открытия, росгвардейцы поздравили представителей команд с началом соревнований и пожелали участникам честной борьбы и ярких побед.

Взято отсюда

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