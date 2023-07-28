Российский волейбол празднует 100-летний юбилей!

Отечественный волейбол подобрался к важной и крупной дате — своему столетию.

8 июля 1923 года в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в нашей стране. На площадке сошлись мужские команды Высших художественно-театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК).

Теперь 28 июля считается днем рождения отечественного волейбола. За вековую историю мужские и женские сборные СССР и России одержали множество побед во всевозможных турнирах, в том числе Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы.

В преддверии масштабного праздника «СЭ» поговорил с представителями этого вида спорта о том, почему наши команды всегда играют на высоком уровне, кто внес наибольший вклад в развитие этой игры и каким будет волейбол через сто лет.

На вопросы отвечали: чемпион Олимпиады-80 Владимир Кондра, двукратные серебряные призеры Игр Елизавета Тищенко и Любовь Соколова, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Владимир Кондра. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ» Наши соперники

— Что для вас означает эта дата — столетие отечественного волейбола?

Кондра: — Я помню, как один раз встречался с Владимиром Зельдиным. Он любил на волейбол ходить, когда ему уже за 100 лет было. Мы с ним чуть-чуть поговорили. Оказалось, что меня тоже знает. Я тогда не верил: «Ничего себе! 100 лет!» Сейчас исполняется 100 лет волейболу. Это большая веха. Я сам волейболом начал заниматься с 12 лет. Так что у меня 60 лет тоже связаны с волейболом. Вроде бы и не такая большая разница 60 и 100, а такое ощущение, что это было невероятно давно.

Соколова: — Это вид спорта, который я люблю и которым занимаюсь на протяжении 35 лет. Конечно, все сто лет не прожила, чтобы от начала до конца прочувствовать, но для меня это важное событие и праздник.

Тищенко: — Если брать нашу семью, то она семьдесят лет в волейболе. Мы с папой тем или иным образом вовлечены в историю советского и российского волейбола. Поэтому для меня это больше чем просто какой-то юбилей. Это история нашей жизни.

Яременко: — Прежде всего это подчеркивает, насколько важны традиции этого вида спорта в нашей стране. Столетняя история — это солидная история. Это традиции побед, потому что волейбол — один из самых успешных игровых видов спорта. Нашими командами были завоеваны все титулы: от международных клубных турниров до золота Олимпийских игр.

— Какое самое значимое событие для вас произошло в волейболе?

Кондра: — Трудно что-то другое сказать. Это, естественно, московская Олимпиада. Мне до нее исполнилось 30 лет. Многие тогда говорили, что «тридцатник» — тапочки на гвоздь, заканчивай. Были и бронза Мюнхена-72, и серебро Монреаля-76. Но победа в Москве в памяти всегда. К сожалению, уже половины команды нет. Но постоянно всех вспоминаешь и как это все было. Это замечательно. Хотя много всего интересного произошло. Волейбол — это жизнь.

Соколова: — Самое значимое — это победы, которые были в моей карьере на чемпионате мира и Европы.

Тищенко: — Несмотря на то что мой выбор в пользу занятий волейболом был в какой-то степени предопределен, так как папа был волейболист, но понимание пришло, когда я в 13 лет смотрела Олимпийские игры в Сеуле. Так как в 1984-м сборная СССР бойкотировала Олимпиаду, Игры в 1988-м были первыми для меня в осознанном возрасте. Тогда случилась невероятная победа женской сборной против Перу. Драматический финал. Команду тренировал Карполь, они проигрывали 0:2. Помню, что, глядя на эти эмоции и игру, мне очень захотелось стать частью этой команды. Моя мечта стала былью буквально три года спустя. Я стала частью команды под руководством Карполя. Думаю, что тот финал в Сеуле меня сильно мотивировал, чтобы переехать в другой город и серьезно заняться волейболом.

Яременко: — Волейбол намного старше, чем я. Мне больше всего запомнилось золото Олимпиады в Лондоне в последний день Игр. В этом драматичном финале практически никто, наверное, не верил, что мы можем одолеть бразильцев. Поэтому для меня это самое значимое событие.

— Почему и в советский, и в российский периоды наши волейбольные команды всегда играли на высоком уровне?

Кондра: — Помните, как у Визбора в песне «Волейбол на Сретенке», где играли над веревкой бельевой. У нас все было просто. Натянули какую-то веревку, нашли мячик — и вот вам волейбольная площадка, где можно поиграть. Эта игра легкая в понимании. Поэтому она людей своей простотой покоряла. Плюс это командный игровой вид. А это всегда интересно, когда у тебя есть соперник. При всей простоте волейбол еще и очень красивый вид спорта.

Соколова: — Потому что нам всегда были поставлены максимальные задачи. Особенно в волейболе. Волейбол — это традиции, это история, это культура. Что всегда мы должны быть победителями. Меньше чем на первое место никто никогда не рассчитывал.

Тищенко: — У меня есть теория на этот счет. Все говорят, что волейбол — командная игра. Но не все понимают, какой смысл в это вложен. Командных видов спорта много. Но во всех других видах есть время подержать мяч или шайбу, повладеть ими. Это не требует таких отношений в команде, какие необходимы в волейболе, где тебе нужно принять решение за несколько секунд, даже доли секунд. Такое положение дел требует серьезное подчинение коллективному. Поэтому волейбол очень популярен в азиатских странах — Японии, Китае. Странах, где коллективное преобладает над индивидуальным, где есть четкая дисциплина. Волейболу это очень свойственно: когда ты ради команды жертвуешь всем, готов терпеть боль и нагрузки. По моим наблюдениям, это связано с устройством в обществе. В России и Советском Союзе коллективное сильно развито.

Яременко: — Наверное, однозначно ответить никто не сможет. Просто волейбол ближе нам генетически. Может быть, это та командная игра, которая подходит именно советским и российским людям. Она неконтактная, высокоинтеллектуальная, высокотехничная.

Наталья Гончарова и Александр Яременко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Какая сборная считается нашим самым принципиальным соперником?

Кондра: — Одно время это были японцы, которые были первооткрывателями в разных областях волейбола. Но потом другие страны их потихонечку перегнали. Конечно, одна из сильнейших стран — Бразилия. У них культ мяча. На всех пляжах мячик летает один за другим. Думаю, что если выделять, то назову эти две страны.

Соколова: — Думаю, что самыми принципиальными можно считать все финальные противостояния. Например, были принципиальными матчи и с командами Перу, и командами Кубы, которых в данный момент вообще нет в топе мирового волейбола. Долгое время было серьезное противостояние со сборными Китая и Бразилии.

Тищенко: — Мы всегда были наверху, но у нас менялись соперники. Когда волейбол был впервые представлен в олимпийской программе, серьезными соперницами были японки. Сейчас Япония — это другая команда, которая редко медали завоевывает. Потом доминировали команды из ГДР, была сильная сборная у Кубы, у Китая. Все меняется десятилетиями. Когда я играла, мы не могли справиться с Кубой. Затем стала неудобной для нас Бразилия. Сейчас картина вообще другая. Последний командный турнир вообще выиграла Турция, которая в начале века даже в топ-20 рейтинга не входила.

Яременко: — В нашей истории были частые победы над сборной Бразилии, когда она считалась сильнейшей командой. Эти победы очень важные и сложные. Но принципиальный соперник — он всегда в финале. Не сказал бы, что у нас есть особый зуб на какую-то из команд в мире.

Николай Карполь. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин, архив «СЭ» Символическая сборная столетия

— Назовите самого ценного человека, без которого нельзя представить историю нашего волейбола?

Кондра: — Если брать ценности как игрока, то думаю, что это Константин Рева. А если говорить про тренера, то это Вячеслав Алексеевич Платонов. Для меня лично нет никаких колебаний, что они на первом месте.

Соколова: — Николай Васильевич Карполь. Эпоха, легенда. Тренер, который посвятил себя волейболу.

Тищенко: — Для меня это Карполь, конечно. Да и не только для меня. Тот вклад, который он внес в развитие женского волейбола, будучи тренером «Уралочки» и сборной, те победы, которые были, те игроки, которых он подготовил. Поэтому Карполь — абсолютно выдающаяся личность. Наверное, в мужском волейболе таким человеком был Платонов.

Яременко: — В этом плане есть большая конкуренция, потому что в нашем виде спорта очень много имен. Мы должны, наверное, вспомнить Владимира Ивановича Саввина, который внес огромный вклад в развитие волейбола не только в СССР, но и в мире. В том числе благодаря ему волейбол стал олимпийским видом спорта. Конечно, без Николая Васильевича Карполя не обойдется наша и советская, и российская история. Герой Труда, 52 года находился у руля одной команды, тренировал сборную, выиграл все. Кстати, Николай Васильевич попал в Книгу рекордов России как самый стабильный тренер. А если брать последние 20 лет, то развитие, которое сейчас переживает волейбол, не было бы без председателя наблюдательного совета ВФВ Николая Платоновича Патрушева. Одного не назову. Но эти трое для меня наиболее ценны в волейболе.

— Составьте символическую сборную СССР и России. Нужно выбрать связующего, диагонального, либеро, двух доигровщиков и двух центральных блокирующих (девушки выбирали состав женской сборной, мужчины — мужской).

Кондра: — Если выбирать связующего, то мне трудно сравнить Славу Зайцева и Жору Мондозлевского. Центральный блокирующий — Александр Савин. Вторым на эту позицию выберу, наверное, Лешу Казакова. Диагональным одним из лучших был Ярослав Антонов, но я бы взял в состав и Максима Михайлова. Из доигровщиков — Сергей Тетюхин и Андрей Кузнецов. Либеро позиция новая. Раньше ее не было. Конечно, очень сильно на ней играл Алексей Вербов.

Соколова: — Связующая — Ирина Кириллова, либеро — Елена Батухтина (Тюрина), центральные игроки — Валентина Огиенко и Елизавета Тищенко. Диагональной поставлю Екатерину Гамову, с которой долго проиграла, а в четвертую зону — себя и Евгению Артамонову.

Тищенко: — Это сложно. Национальная команда, в которой я играла, образца 2000 года, — это одна из самых сильных команд, которая когда-либо вообще была у России. Потому что если сравнивать с волейболом пятидесятых-шестидесятых-семидесятых, то это абсолютно разные вещи. Он еще не стал таким атлетичным, рост игроков был не очень высокий, игра более медленная. А если говорить про ту команду, которая у нас есть сейчас, то я все равно не вижу того уровня игроков, которые были у нас — уровня Соколовой, Гамовой, Артамоновой. Это абсолютно выдающиеся игроки. Мне с ними довелось играть. Может быть, из связующих я бы отметила Ирину Кириллову, которая была в составе олимпийской сборной 1988 года. Из молодых я бы отметила Арину Федоровцеву. Думаю, что ее ждет блестящее будущее. Но если говорить о команде, то это та команда, в которой я играла.

Яременко: — Это практически нереально, потому что со временем волейбол стал значительно сильнее и быстрее. Проще всего с либеро. Это, естественно, Алексей Вербов. В диагональ я бы все равно, при всем уважении к игрокам прошлого, поставил Максима Михайлова. В доигровке — Сергей Тетюхин и Юрий Петрович Панченко. В центр — Юрий Борисович Чесноков и Валерий Иванович Кравченко. Связующий — Вячеслав Алексеевич Зайцев.

Любовь Соколова. Фото Сергей Киврин, архив «СЭ» Волейбол через 100 лет

— Почему волейбол, на ваш взгляд, лучший вид спорта? Какие у него преимущества перед другими?

Кондра: — Самое главное преимущество в том, что это бесконтактный игровой вид спорта. Травмы случаются, но личных столкновений не бывает. Почти во всех игровых видах спорта существует контакт, а волейбол более либеральный в этом плане.

Соколова: — Во-первых, волейбол — командный вид спорта. Это большой коллектив, в котором ты можешь жить, проживать, формироваться как личность. Во-вторых, это вид спорта, где ты не соприкасаешься с соперником. В-третьих, это очень зрелищный и подвижный вид спорта. Мяч не должен упасть. Это говорит о том, что ты всегда должен быть в концентрации и тонусе.

Тищенко: — Это сверхособенная командная игра. Потому что она заставляет не просто быть партнерами по площадке, а создает такие связи, которые остается на всю жизнь. Наверное, этим волейбол очень интересен. Он имеет больший смысл, чем просто игра в силу того, что нужно очень хорошо понимать и чувствовать партнера. Это интеллектуальная игра, которая заставляет много думать, быстро принимать решение и требует высокой концентрации внимания. В ней так много пазлов, которые складываются в какой-то интересный рисунок. Не говоря уже о том, что волейбол — это эстетичная игра: полет, прыжок, удар.

Яременко: — Я, конечно, лицо заинтересованное, поэтому мой ответ будет необъективным. Но просто знаю, что из тех людей, которые пришли в волейбол, никто не ушел. Не знаю почему. Но это так. Из преимуществ: это сложный и техничный вид спорта. Надо обладать многими качествами.

— Как оцените нынешнее поколение волейболистов в России?

Кондра: — Думаю, что волейбол у нас сейчас на подъеме. Хотя не так уж много сейчас на стадион хожу. Но вижу, что великолепные команды и игроки. Много моих воспитанников еще играют. Это радует.

Соколова: — У нас много молодых, перспективных волейболисток, из которых могут вырасти большие и интересные игроки и звезды. К сожалению, мы сейчас не можем увидеть их на международных соревнованиях сборных. Но, думаю, как только все восстановится, мы покажем, на что способны. У нас есть те люди, которые могут возглавить сборную и играть на высоком уровне.

Волейболистки сборной России. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тищенко: — Мне жаль и грустно, что сейчас весь российский спорт находится в такой ситуации, когда мы не можем выступать на международной арене. Молодые девочки наверняка хотят участвовать в Олимпийских играх и других крупных соревнованиях. Когда тебе все это отрезают, трудно найти какую-то силу. Я понимаю, что талантов много, они есть и всегда были. Уже отмечала Арину Федоровцеву. Она сейчас бриллиант у нас. Хочется, чтобы у нее все получалось. Мне трудно судить по остальным игрокам, потому что за молодежными командами не следила. Но, наблюдая за чемпионатом России, вижу, что есть хорошие девочки. Например, мне понравилась Лиза Котова из «Уралочки».

Яременко: — Нынешнее поколение — молодцы. Они более профессиональны, чем мы. Это совершенно точно. Более режимные и целеустремленные. Действительно каждый год в мужском волейболе вырастают два-три имени, которые становятся открытиями. Это хорошо.

— Каким вы видите российский волейбол через сто лет?

Кондра: — Главное, чтобы волейбол сохранился. Думаю, что глобальных изменений не будет. Уверен, что наш волейбол останется на высоком уровне. В этом даже никаких сомнений нет. Сейчас много волейбольных площадок построили. Вижу, как много ребят на них играют. Это очень важно. Такую игру невозможно забыть.

Соколова: — Таким же красивым, высокорослым, подвижным и на таком же высоком уровне в нашей стране.

Тищенко : — Трудно сказать. Если посмотреть, как сейчас игра эволюционировала за 100 лет, то это небо и земля. Даже мой папа говорил о нашей женской команде: «Вы играете на таком уровне, как мы играли в 50-х годах». Много что может произойти. Думаю, что будут привлекать все больше и больше технологий для игры. Сейчас уже много используется. Много вопросов о том, что площадка маловата, сетка низковата. Правила, конечно, могут меняться. Надеюсь, что интерес к игре будет оставаться прежним и даже расти.

Яременко: — Не знаю, куда эта игра дальше будет развиваться и прогрессировать, потому что каждый раз кажется, что это уже предел. Ощущение, что быстрее нельзя, выше невозможно, а сильнее тоже некуда. Не знаю, каким будет волейбол через сто лет, но, думаю, что российский волейбол все равно будет в топе.

Михаил Кузнецов/”Спорт-Экспресс"