Российские врачи впервые спасли младенца, родившегося с весом 320 граммов

В Петербурге врачи спасли мальчика, который в момент рождения весил 320 граммов

Врачи из Санкт-Петербурга выходили младенца, родившегося с весом 320 граммов. Об этом главврач Первой детской больницы, доктор медицинских наук Александр Гостимский рассказал изданию «Петербургский дневник».

По его словам, ребенок родился в январе на 22-й неделе беременности и был размером «с ладошку».

«Сейчас он видит, дышит, питается. Конечно, у нас он пробудет еще долго, несколько месяцев. Но главное – он живет. Такого в России еще не было. У нас вообще замечательные реаниматологи», — поделился главный врач.

Он отметил, что его коллеги из Детского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий долго пытались стабилизировать состояние новорожденного, но «сейчас можно сказать, что его уже выходили».

Не так давно мальчику ввели лекарства от ретинопатии, и он стал набирать вес.

Ранее уголовное дело завели на россиянина, который довел детей до ожирения.

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