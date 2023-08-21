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Россиянам объяснили, почему возникает синдром упущенного лета

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Россиянам объяснили, почему возникает синдром упущенного лета

редактор01 mins

Психолог Зберовский: синдром упущенного лета возникает из-за отсутствия планирования

Синдром упущенного лета возникает из-за отсутствия четкого планирования в разных сферах жизни. Об этом в беседе с РИАМО рассказал психолог Андрей Зберовский. По его словам, данное чувство равноценно новогоднему синдрому, когда человек строит много планов, а потом жалеет о нереализованном.

«Мы много чего хотим, мы много о чем мечтаем каждое лето: и похудеть, и загореть, и личную жизнь построить, и работу поменять, и много чего еще сделать, но если нет именно дорожной карты, нет четкого планирования по времени, по каким-то усилиям, по финансам, которые можем потратить на то или иное действие, то, конечно же, при любой мотивации это все оканчивается печально», — рассказал психолог.

По его словам, чтобы планы реализовались, их надо четко расписать и разбить на этапы.

Психолог Лилит Эдирнелян до этого назвала простой способ стать счастливым. Для этого, по ее словам, достаточно изменить образ мышления и взглянуть на окружающее с позитивной стороны. Также она посоветовала ценить те блага, которые имеются на данный момент, и не забывать о том, что кому-то живется хуже.

Ранее эксперт Галина Ткаченко в интервью «Москве 24» развеяла распространенные мифы о психологической помощи.

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