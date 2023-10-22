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Россияне стали реже держать наличные деньги на руках

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Россияне сократили объем наличных денег на руках впервые за полтора года

Россияне впервые за полтора года сократили объем наличных денежных средств на руках. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, объем наличных денег в обращении снизился на 21,6 млрд рублей, последний раз снижение наблюдалось весной 2022 года. Аналитики отмечают, что причиной снижения мог стать резкий рост ставок по банковским вкладам на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Ранее Центробанк информировал, что средства населения и компаний в российских банках выросли на 1% и 0,7% соответственно. При этом упоминалось постепенное снижение средств граждан в валюте.

Недавно заместитель председателя ЦБ Сергей Белов сообщил, что в ближайшее время в России не ожидается перехода на полностью безналичные формы расчета. По словам зампреда есть мировой опыт, когда страны объявляли об отказе от наличных денег, но затем тренд разворачивался в обратную сторону. Белов подчеркнул, что наличные останутся в обороте еще долго. Вместе с тем доля безналичных платежей в рознице России уже превысила 81%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как можно платить цифровыми рублями.

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