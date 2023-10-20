С 9 по 12 ноября в Барнауле пройдёт первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти В.Д. Шкалова

Мероприятий такого уровня не проходило в крае уже более 25 лет. В соревнованиях примут участие сильнейшие дзюдоисты сборных субъектов России, среди которых будут разыграны медали в 17 весовых категориях: 9 у юношей и 8 у девушек.

Всех желающих приглашают посетить первенство:

9 ноября:

– 10:00 – начало соревнований;

– 16:30 – церемония торжественного открытия;

– 17:00 – финальный блок, награждение, розыгрыш призов.

10-12 ноября:

– 10:00 – начало соревнований;

– 18:00 – финальный блок, награждение, розыгрыш призов.

Во все дни мероприятия для зрителей с 13:00 до 18:00 предусмотрена развлекательная программа: бесплатные магниты с вашим фото, аквагрим, чеканка монет, сдача норм ГТО, конкурсы с ведущим, показательные выступления по дзюдо и т.д.

Турнир пройдет на татами спортивного комплекса «Титов Арена».

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Взято отсюда