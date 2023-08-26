Сальдо назвал развалинами свои активы на Украине, которые конфисковал суд
Сальдо заявил, что украинский суд поделил развалины, конфисковав его активы
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил ТАСС, что украинский суд в очередной раз «поделил развалины», приняв решение о конфискации активов, приписываемых ему и его родственникам.
«Украинская пропаганда зашлась в экстазе, рассказывая о передаче моего недвижимого имущества киевскому режиму. Мол, конфисковали, в пятый или шестой раз — точно не помню. И каждый раз увеличивают список имущества», — сказал Сальдо.
Он отметил, что сначала в Херсоне ограбили его дом и разбомбили ракетами гостиничный комплекс «Затерянный мир», а потом «затопили все, разрушив Каховскую ГЭС».
«Теперь поделили развалины, падальщики», — сказал Сальдо.
До этого врио губернатора Херсонской области заявлял, что на Украине выросли антивоенные настроения. По его словам, люди все больше начинают говорить о том, что «это не наша война, нам в ней участвовать не нужно».
Сальдо также говорил о том, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр не имеют успеха.
В феврале 2023 года в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за год на Украине было арестовано имущество российских бизнесменов на сумму $3,9 млн.
Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».