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Самбистка из Алтайского края стала чемпионкой первенства мира

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Алина Скрипачёва стала чемпионкой среди девушек 17-18 лет. В соревнованиях приняли участие представительницы 27 стран мира, нашей землячке пришлось выступать под нейтральным флагом и гимном Международной федерации самбо.

Скрипачёва выступила в весовой категории 54 килограмма, соперницами Алины стали 10 спортсменок, девушка начала бороться за золотую медаль со второго круга.

В поединках сибирячка одолела соперниц из Монголии и Кыргызстана, а в финале смогла заполучить золотую медаль, победив в схватке с представительницей Грузии.

город Горняк

Взято отсюда

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