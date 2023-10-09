Алина Скрипачёва стала чемпионкой среди девушек 17-18 лет. В соревнованиях приняли участие представительницы 27 стран мира, нашей землячке пришлось выступать под нейтральным флагом и гимном Международной федерации самбо.

Скрипачёва выступила в весовой категории 54 килограмма, соперницами Алины стали 10 спортсменок, девушка начала бороться за золотую медаль со второго круга.

В поединках сибирячка одолела соперниц из Монголии и Кыргызстана, а в финале смогла заполучить золотую медаль, победив в схватке с представительницей Грузии.

город Горняк



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