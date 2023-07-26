Серебряную медаль получил Алексей Михеев на Международной химической олимпиаде в Цюрихе

В Цюрихе (Швейцария) подвели итоги 55-й Международной химической олимпиады, в которой в очном формате участвовали российские школьники. Ребята получили четыре медали: три золотых и одну серебряную. Программа олимпиады включала теоретический и практический туры. Российская команда была сформирована по итогам учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии.

«Российские школьники достойно выступили на олимпиаде по химии в Цюрихе и пополнили копилку российских медалей на международных интеллектуальных соревнованиях. Мы видим, что в разных регионах нашей большой страны есть талантливые педагоги, которые смогли заинтересовать своих воспитанников химией, дать им системные знания и важные практические навыки. А их ученики, в свою очередь, сделали все, чтобы продемонстрировать высокий уровень знаний. Поздравляю ребят, их тренеров и наставников и желаю новых успехов и побед!» – обратился к участникам олимпиады и их педагогам Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов .

Золотые медали получили: Никита Перов , лицей № 131, Казань, Республика Татарстан, Сергей Росляков , общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва, и Вадим Харисов , Республиканский инженерный лицей-интернат, Уфа, Республика Башкортостан. В этом году Никита, Вадим и Сергей выступали на 57-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане, где завоевали золотые медали.

Серебряную медаль получил Алексей Михеев , Алтайская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Почетного гражданина Алтайского края Ивана Яркина, село Алтайское, Алтайский край.

Павел Михеев , отец Алексея, отметил, что интерес к химии возник в 8 классе, в процессе погружения в химию интерес к ней только увеличивался.

«Сын хочет продолжить изучать химию в вузе и заниматься наукой, – рассказал Павел Андреевич, – На данный момент ему просто интересно решать сложные задачи, будь то химия, физика или математика. При подготовке к олимпиаде Алексей решал олимпиадные задачи прошлых лет. На следующем шаге Алексею хотелось бы попасть на международную олимпиаду по химии и улучшить результат, завоевав золотую медаль. Я считаю, что качества, необходимые для победы в Олимпиаде: трудолюбие, умение сосредоточиться и работать в условиях дефицита времени. В этом году на международной Олимпиаде были сложные задания как на практическом туре, так и на теоретическом. Многим ребятам не хватило времени».

Руководитель российской сборной – профессор химического факультета Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова (МГУ) Вадим Еремин , заместитель руководителя – доцент химического факультета МГУ Александр Белов .

Справочно: Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года. В 2022 году сборная России завоевала четыре золотые медали.