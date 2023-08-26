ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Спорт
Сальдо назвал развалинами свои активы на Украине, которые конфисковал суд
Спорт
Шесть жителей пострадали при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
Новости Алтай
Новости Горняк
В Локтевском районе отметили открытие охотничьего сезона
Новости Алтай
Спорт
!!!Легенды отечественного хоккея приехали в Барнаул (видео)
Здоровье
Новости Алтай
Рост активности клещей начинается в Алтайском крае
Объявления
Продаю детский игровой комплекс

Коллекция категорий

Бизнес98 News
Здоровье96 News
Новости Алтай579 News
Новости Горняк125 News
Образование102 News
Общество198 News
Объявления70 News
Политика154 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Шесть жителей пострадали при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области

ГОРНЯК2201 mins

Гладков: шесть жителей пострадали при обстреле ВСУ поселка под Белгородом

«Настоящий Гладков»‘ class=”item-image” >

Шесть человек пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины поселка Уразово в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате удара кассетными боеприпасами шесть гражданских лиц получили осколочные ранения.

Гладков уточнил, что состояние одного пострадавшего медики оценили как крайне тяжелое, осколок задел поясницу и внутренние органы.

Прежде глава Белгородской области сообщал о четырех пострадавших в результате обстрела.

Утром 26 августа Гладков написал, что Вооруженные силы Украины обстреляли снарядами «Град» поселок Уразово, кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина.

В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что Киев попытался атаковать объекты на территории России при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа, но ПВО не допустили этого.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News