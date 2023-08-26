Шесть жителей пострадали при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области

Гладков: шесть жителей пострадали при обстреле ВСУ поселка под Белгородом

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Шесть человек пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины поселка Уразово в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате удара кассетными боеприпасами шесть гражданских лиц получили осколочные ранения.

Гладков уточнил, что состояние одного пострадавшего медики оценили как крайне тяжелое, осколок задел поясницу и внутренние органы.

Прежде глава Белгородской области сообщал о четырех пострадавших в результате обстрела.

Утром 26 августа Гладков написал, что Вооруженные силы Украины обстреляли снарядами «Град» поселок Уразово, кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина.

В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что Киев попытался атаковать объекты на территории России при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа, но ПВО не допустили этого.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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