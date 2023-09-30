30.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Замглавы Минцифры освободили от должности
Общество
Минцифры: Ким покинул должность замглавы по семейным обстоятельствам
Общество
Командир «Ахмата» сообщил об успехах на Кременском и Белогоровском участках фронта
Общество
Сбившего пешеходов в центре Москвы водителя Mercedes задержали
Общество
Шведский боксер отказался пожимать руку россиянину
Спорт
Шведский боксер отказался пожимать руку россиянину

Коллекция категорий

Бизнес128 Новости
Здоровье192 Новости
Новости Алтай1168 Новости
Новости Горняк225 Новости
Образование142 Новости
Общество319 Новости
Объявления79 Новости
Политика229 Новости
Спорт172 Новости
Платим за интересные новости!

Шведский боксер отказался пожимать руку россиянину

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Шведский боксер Валлин отказался на взвешивании от рукопожатия с Гассиевым

Шведский боксер Отто Валлин отказался пожимать руку россиянину Мурату Гассиеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию бокса России.

«Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его. Это бокс, а не дружелюбный вечер. Уважаю Мурата как боксера. Думаю, что мне надо боксировать с умом. Мне известны его и свои сильные стороны. Я преподам ему урок и буду ждать ошибки противника», — заявил Валлин.

Поединок в тяжелом весе пройдет в Турции 30 сентября. По итогам церемонии вес Гассиева составил 98 кг, Валлина – 107,75 кг. Победитель займет вторую строчку рейтинга Международной боксерской федерации (IBF).

29-летний Гассиев — бывший чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и IBF. На его счету 30 побед при одном поражении, еще один поединок признан несостоявшимся. В активе 32-летнего Валлина 25 побед и одно поражение.

1 марта стало известно, что Гассиев стал гражданином Армении. Боксер заявил, что не собирается отказываться от выступлений под российским флагом.

Ранее eкраинский боксер захотел подраться с двумя россиянами/

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости