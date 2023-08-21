Символическая цифра. Четвёртый этап Кубка КШК по блицу и рапиду собрал в Бийске 64 участника

Соревнования прошли 19 и 20 августа в бийском отделении Краевого шахматного клуба. Борьбу за призовые места и зачётные очки вели 64 участника, из которых 23 соревновались в блице, 41 – в быстрых шахматах.

В турнире по молниеносной игре особой борьбы за чемпионство не получилось: приехавший на каникулы из Питера Арсений Гайдым уверенно занял первое место, сделав по ходу турнира две ничьих и набрав 10 очков в 11 турах. Его поддержал старший Гайдым – Михаил, отставший на очко и занявший вторую строчку.

Только за третье место пришлось побороться Андрею Арбузову, Николаю Бедареву и Савелию Иванову. Все они набрали по 7 очков, отстав от второго места на целых два балла. Лучшим из них по дополнительным показателям стал Андрей Арбузов.

Совсем другой сюжет развернулся в турнире по быстрым шахматам. Очень активно включились в борьбу за распределение призовых мест шахматисты из Республики Алтай, а Чингиз Шалтагачев имел со старта 6 очков из 6 возможных! Будущий победитель турнира – мастер ФИДЕ Михаил Гайдым успел к этому моменту проиграть две партии, и мало кто предполагал увидеть его даже в числе призёров соревнования.

Однако в следующих двух турах лидер потерпел два поражения от Олега Ведищева и Михаила Гайдыма, и турнирная ситуация резко обострилась. Накал борьбы достиг своего апогея к концу турнира, достаточно сказать, что перед заключительными партиями по 6 очков имели сразу пять шахматистов! В последнем туре победил из них только Михаил Гайдым, выигравший у Александра Ворошилова, оставив того за чертой зачётной десятки. Кирилл Паженцев уступил Ксении Будаевой, Алексей Локтев и Чингиз Шалтагачев сыграли вничью, а ещё один претендент на победу Олег Ведищев не смог «дожать» Геннадия Васильева.

В итоге Михаил Гайдым – первый с 7 очками. По 6,5 очка набрали в порядке занятых мест Чингиз Шалтагачев, Олег Ведищев, Алексей Локтев и Ксения Будаева, которую хочется отметить особо. Школьница показывает в последних турнирах хорошую игру.

Технические результаты: блиц , быстрые шахматы

Информацию и фото предоставил Игорь Черемисин, руководитель бийского филиала Краевого шахматного клуба