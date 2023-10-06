«Сокол» улетает без добычи. «Динамо-Алтай» в серии буллитов обыграл гостей из Красноярска в матче чемпионата ВХЛ

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ТАБЛО

«Динамо-Алтай» (Барнаул) – «Сокол» (Красноярск) – 3:2 Б (2:0; 0:1; 0:1 – 0:0, 1:0)

ХК «Динамо-Алтай»: Никитин; Савельев (А) – Путинцев, Ремов (К) – Редков – Миллер; Клещенко – Гончаров, Караваев – Тютчев – Каргин; Бугаев (А) – Анохин, Неволин – Тютнев – Сироткин; Нечитайло – Фёдоров, Шумилов – Колмыков – Лудцев.

ХК «Сокол»: Хакимов; Ляхов – Минаев, Князев (К) – Тарасов – Потехин (А); Спиценко – Мартынов, Барулин – Мещеряков – Николенко; Морозов – Пучков, И. Кожухов – Скворцов (А) – Ю. Кожухов; Гофман – Герих, Бегаев – Савченко – Прокопенко.

Главные судьи : Александр Дударов, Алексей Майтак. Линейные судьи: Дмитрий Хогоев, Антон Филипов.

Шайбы: Редков (Ремов, Путинцев), 03:15 – 1:0. Тютчев (Каргин, Федоров),. 10:35 – 2:0. Спиценко (Мещеряков, Мартынов), 21:53 – 2:1. Скорцов (Морозов, Ю. Кожухов), 52:08 – 2:2. Тютнев, 65:00 – 3:2, буллит.

Броски: 46−49; Броски в створ: 31−30; Голы: 2−2; Вбрасывания: 36−32; Блокированные броски: 9−5; Силовые приемы: 14−21; Отборы: 1−2; Потери: 0−0; Перехваты: 1−0; Штраф: 14−12

5 октября. Барнаул. МСК «Титов Арена». 3000 зрителей.

Взято отсюда